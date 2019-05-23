26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0966
  • 6,8038
  • 249.595
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

50 kongre üç yıl sonra geri döndü

Kongre turizmi Türkiye’de eski günlerine dönüyor. Türkiye üç yıl aradan sonra, her birinin büyüklüğü 800 ile bin 200 kişi arasında değişen uluslararası 50 civarında dev kongreye ev sahipliği yapacak. Sektör temsilcileri “Yürüyecek çok yolumuz var ama iddialıyız” açıklaması yaptı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyada en fazla harcama yapan turist gurubunu bünyesinde barındıran kongre turizmi, Türkiye’de yeniden canlanmaya başladı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye, üç yıl aradan sonra her birinin büyüklüğü 800 ile bin 200 kişi arasında değişen uluslararası 50 civarında toplantıya ev sahipliği yapacak. Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, kongre turizminde bu yıl yüzde 100 artış beklediklerini belirterek, “Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz” dedi. 

PAZARI ÇOK BÜYÜK

Ersoy, yaptığı açıklamada, kongre turizmiyle ilgili güzel gelişmelerin yaşandığını, 2019’un son yıllara göre çok iyi olacağını söyledi. İstanbul, Antalya ve Muğla’nın güçlü kongre destinasyonları olduğunu vurgulayan Ersoy, “Dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğü 650 milyar dolar. Türkiye olarak bu pastadan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Yürüyecek çok yolumuz var ama iddialıyız” diye konuştu.   

‘ACISINI ÇIKARACAĞIZ’ 

“Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz. 2019 için sonbahar son üç yıla göre çok daha hareketli geçecek” diyen Ersoy, İstanbul’un tacın üstündeki elmas gibi dünyada kongre turizminin konuşulduğu şehir olduğunu söyledi.   

Antalya’nın da turistik altyapısı, ulaşım kolaylığı, sunduğu servislerin kalitesi ve fiyat dengesiyle dünyada açık ara bir numara olduğuna işaret eden Ersoy, Bodrum ve Kapadokya’nın da doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Kongre turizminde son yıllarda yaşanılan olumsuzlukların biraz geri ittiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: “Uçağın burnu havaya kalktı. 2019 sonbahar ve sonrası itibarıyla yavaş yavaş kaybettiğimiz pozisyonumuzu geri kazanıp üstüne de gideceğiz. Çünkü biz turizm sektörü olarak uluslararası rekabetteki en iddialı sektörüz. Bu bir özgüven ve farkındalık meselesi. Son yılların acısını inşallah 2019 sonbaharı itibarıyla çıkarmaya çalışacağız.”

Misafirperverliğimize hayran kaldılar

Grup turizminde ana pazarın Rusya ve Hindistan olduğuna işaret eden Ersoy, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri International MICE&Wedding Forum-IMWF2019’un çok verimli geçtiğine, katılımcıların Türk misafirperverliğine ve tecrübesine hayran kaldığına değindi. Katılımcıların kaliteyi bizzat deneyimlediğini ifade eden Ersoy, “Organizasyonda, ülkemizin güzellikleri milyonlarca insana gösterildi. 60 firma çalıştı. 600 taşeron personel görev yaptı. İşbirliği yaptığımız sponsorluklarla sağladık. Hepsini satın alsaydık 2 milyon Euro’nun üzerinde bütçeye mal olurdu” dedi.

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS giriş belgeleri yayınlandı

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'
 

POPÜLER HABERLER

Mezuniyet kutlaması için ters takla attı, kafasının üstüne çakıldı

Mezuniyet kutlaması için ters takla attı, kafasının üstüne çakıldı

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA