50 milyar dolarlık anlaşma nefeslerini kesti: Türkiye'nin çok parası var

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle imzaladığı ve dünyanın "zafer" olarak nitelediği 50 milyar dolarlık anlaşma Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Yunan basınında yer alan analiz yazısında 50 milyar dolarlık anlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

50 milyar doların hayal edilemeyecek bir miktar olduğundan bahsedilen yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı sevsek de sevmesek de başardı. Önce NATO Zirvesi'nde ABD'den F-16 garantisi alan, Yunanistan'ın şimdiden tavizler vermeye hazır olduğu Türkiye, Körfez ülkelerinden de 50 milyar dolar aldı. Dünyanın en büyük uluslararası yatırım miktarı olabilir" denildi.

50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA NEFESLERİNİ KESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve gelir gelmez Türkiye'nin IMF borcunu sildiğine atıf bulunulurken, 50 milyar dolarlık anlaşma için "IMF'nin Türkiye'yi yeniden müşteri yapmayı unutması anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye ekonomi üzerinden baskı kurulmasının daha zorlaştığına işaret edilirken 50 milyar dolar için "Türkiye dış ve uluslararası politika yürütme becerisine yönelik her türlü riski ortadan kaldırmak için kesinlikle yeterli" denildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı;

Miçotakis'in bir dahaki sefere Yunanistan'ın tavizlerini tartışmak üzere görüşeceği Erdoğan, geçen sefer Vilnius'ta gördüğü Erdoğan olmayacak. Türk cumhurbaşkanı şah mat hamlesi yaptı. Çok parası var. Ve bu, onun için artık sessizce oturmasının imkansız olduğu anlamına gelir

