50 milyar dolarlık anlaşmaya dikkat çekti! Helez: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını, savunma bütçelerinin de arttığını söyledi.

Helez, Türkiye'de demokratik bir ortamda seçimlerin yapıldığını dile getirerek yeni kurulan hükümete tebriklerini iletti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyaya olduğu gibi Bosna Hersek için de tehdit oluşturduğunu vurgulayan Helez, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, büyük bir nüfusa sahip büyük bir ülke. Ayrılıkçılık söz konusu olduğunda, özellikle şiddet yanlısı ayrılıkçılar, onlar dünyanın her yerinde kınanır. Birileri şiddetle bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunu da terörizmle yani yasa dışı olarak yaptıklarında bu kınanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bizlerin, dünyanın ve çalkantılı olan tüm bölgeyi bir şemsiye altında tutacak istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı var.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. İslam ülkeleri açısından Türkiye'nin bu ülkelerle yeni bir sayfa açmasından memnuniyet duyuyorum. İslam dünyasının istikrarlı olması, bize gelen bu göçler, herkes için çok önemli. Orta Doğu'nun ve hatta Kuzey Afrika'nın istikrarlı ve barışçıl olması açısından çok önemli."

- "TÜRKİYE, BOSNA HERSEK'İN ÖNEMLİ DIŞ POLİTİKA MÜTTEFİKLERİNDEN"



İstanbul'da bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'na (IDEF 2023) da katılacağını söyleyen Helez, "Türkiye, Bosna Hersek'in önemli dış politika müttefiklerinden. Türkiye, şüphesiz bizim dostumuz, Bosna Hersek'in bağımsızlığından sonra silahlı kuvvetlerimizin silah ve teçhizatlarında, eğitiminde, gelişmemizde sürekli olarak bize yardımcı olan bir ülke. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinde görev yapacak subayların, Türkiye'de eğitim görmeleri çok önemli. Eğitim görenler en yüksek rütbelere geliyor ve bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Helez, Türkiye ile askeri alandaki mali işbirliklerini geliştirmek istediklerini, bunun için de gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kendilerine NATO üyeliği konusunda da yardımcı olduğunu belirten Helez, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin de önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

- "BOSNA HERSEK, EGEMEN, BAĞIMSIZ, BÖLÜNMEZ BİR DEVLETTİR"



Helez, ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in eylemlerine tahammül edemediğini söyledi.

Dodik'in Bosna Hersek'teki savaş sırasında Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımı inkar eden tavrına bir toplantıda tepki gösterdiğini anlatan Helez, şunları kaydetti:

"Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey yetkililerinin önünde söyledim, 'Bosna Hersek sınırlarına dokunursanız savaş, çatışma olur. Kimse onu durduramaz.' Sadece sessiz kaldılar ve başlarını salladılar. Bosna Hersek, egemen, bağımsız, bölünmez bir devlettir. Bu, Bosna Hersek Anayasası'nda belirtilmiştir. Dünyadaki herhangi bir ülke, eğer biri sınırları değiştirmeye çalışırsa, bu savaştır ve buna izin vermeyeceğiz."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, "RS, bir devlettir" söylemi olduğunu aktaran Helez, savaşın kimseye faydası olmadığının, Bosna Hersek'in uluslararası alanda tanındığının ve buna saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.