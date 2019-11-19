50 ülke Türkiye’de ‘Helal’ diyecek
4 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan İslam ekonomisi, İstanbul’da gerçekleşecek ‘Dünya Helal Zirvesi’nde masaya yatırılacak. Zirve 50 ülkeden 400’e yakın profesyonel katılımcı ve 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen ‘7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi’, 28 Kasım-1 Aralık’ta, ‘Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi’ temasıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda düzenlenecek. Etkinlik 4 gün boyunca 50 ülkeden 400’e yakın profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.
PAZAR 4 TRİLYON DOLAR
Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Müslüman nüfusunun hızla arttığını belirterek, buna bağlı olarak da tüketim ihtiyaçlarının yükseliş gösterdiğini kaydetti. Ete, “4 trilyon doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakar moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha az pay alıyor” dedi.
Ete, “Ülkemiz helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye’de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan helal gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Türkiye ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.
İslami finans endeksinde Türkiye 13’üncü sırada
Global İslami Ekonomiler 2019-2020 Görünüm Raporu, Dubai İslami Ekonomi Geliştirme Merkezi (DIEDC) tarafından açıklandı. Yedinci kez yayınlanan rapor, New York’ta NASDAQ borsasında kamuoyu ile paylaşıldı. Verilen bilgiye göre, 80 milyonluk Müslüman yerli nüfusu ile 2018’de İslami ekonomi sektörlerinde 212.5 milyar dolar harcayan ve Global İslam Ekonomisinde büyük bir güç oluşturan Türkiye, Küresel İslam Ekonomisi endeksinde 13. en iyi ülke oldu. İslami finans sektörünün gelişmiş düzeyde olduğu Türkiye’de İslami finans varlıklarının toplam değeri 51.2 milyar dolara ulaştı.
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