50 ülke Türkiye’de ‘Helal’ diyecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen ‘7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi’, 28 Kasım-1 Aralık’ta, ‘Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi’ temasıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda düzenlenecek. Etkinlik 4 gün boyunca 50 ülkeden 400’e yakın profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

PAZAR 4 TRİLYON DOLAR

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Müslüman nüfusunun hızla arttığını belirterek, buna bağlı olarak da tüketim ihtiyaçlarının yükseliş gösterdiğini kaydetti. Ete, “4 trilyon doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakar moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha az pay alıyor” dedi.

Ete, “Ülkemiz helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye’de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan helal gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Türkiye ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.