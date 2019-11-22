50 ülkeden alıcılar Türk mutfağına koştu

İki gün boyunca yabancı alıcılar ile Türk mutfak sektörünün birebir görüşmeler yapacağı etkinliğin açılışında konuşan EVSİD Başkanı Burak Önder, Invitation Only etkinliğini ilk düzenlediklerinde 21 ülkeden 36 alıcının geldiğini kaydeden anımsatarak, bu yıl 50 ülkeden 81 alıcı firmaya ulaştıklarını söyledi. Türk üretici firma sayısının da 4 yılda 38’den 57’ye ulaştığını dile getiren Önder, hedeflerinin 2020’de formatı geliştirerek alıcı sayısını 100’ün üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

3 MİLYAR $ OLACAK

Önder Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatını yükseltmek amacıyla çok sayıda yurt dışı fuara katıldıklarını, Ur-Ge ve sektörel heyetler gibi projelerle müşteri sayılarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, dış ticaret fazlası veren Türkiye misyonu doğrultusunda hem daha fazla, hem de daha nitelikli ihracat için çalıştıklarını söyledi. Gülle, geçen yıl 2,5 milyar dolar olan sektör ihracatının 2019 sonunda 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktardı.