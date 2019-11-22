50 ülkeden alıcılar Türk mutfağına koştu
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen ve 50 ülkeden 81 alıcı firmayı Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only İstanbul başladı.
İki gün boyunca yabancı alıcılar ile Türk mutfak sektörünün birebir görüşmeler yapacağı etkinliğin açılışında konuşan EVSİD Başkanı Burak Önder, Invitation Only etkinliğini ilk düzenlediklerinde 21 ülkeden 36 alıcının geldiğini kaydeden anımsatarak, bu yıl 50 ülkeden 81 alıcı firmaya ulaştıklarını söyledi. Türk üretici firma sayısının da 4 yılda 38’den 57’ye ulaştığını dile getiren Önder, hedeflerinin 2020’de formatı geliştirerek alıcı sayısını 100’ün üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.
3 MİLYAR $ OLACAK
Önder Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracatını yükseltmek amacıyla çok sayıda yurt dışı fuara katıldıklarını, Ur-Ge ve sektörel heyetler gibi projelerle müşteri sayılarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, dış ticaret fazlası veren Türkiye misyonu doğrultusunda hem daha fazla, hem de daha nitelikli ihracat için çalıştıklarını söyledi. Gülle, geçen yıl 2,5 milyar dolar olan sektör ihracatının 2019 sonunda 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktardı.
160 ülkeye ürün sattık
İsmail Gülle, Türkiye’nin plastik mutfak eşyalarında 160 ülkeye, elektrikli küçük mutfak ve ev aletlerinde 144 ülkeye, seramik mutfak ürünlerinde ise 103 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “EVSİD üyeleri bu rakamlarda çok ciddi bir pay sahibi. Genç bir dernek olmasına rağmen EVSİD’in başarılı çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. ‘Business to Business’ (B2B) içeriği ile Invitation Only konsepti de büyük bir ilgiyle devam ediyor. Türk ürününü bilmeyen alıcılara tanıtım yapmak ve onlar ile ticaret ilişkisi kurmak yeni bir pazara girmek ile eş değer bir fırsat yaratıyor.”
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