500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan'a çıkarma

AA 16 Kasım 2021 Salı 11:12 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 11:12

Türkiye'den 500 olmak üzere dünya genelinden bini aşkın iş insanı ve yatırımcı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın imar ve ihyası için Azerbaycan'da bir araya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen "25. Uluslararası İş Forumu (İBF)" düzenlendi.

Forum kapsamında, Azerbaycan'ın ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekildi, özellikle işgalden kurtarılan Karabağ ve civar illerin imar ve ihyası için yapılması gerekenler müzakere edildi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprakları yıllardır ekilmemiş, altyapısı ise bozuk olan Karabağ'ın ihya edilmesi gerektiğini söyledi.

Yarar, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda milyarlarca dolar altyapı yatırımı gerektiğini, toprakların tekrardan üretime kazandırılması için projelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "MÜSİAD olarak bizim bu konuda çok ciddi deneyimlerimiz var. Buraya gelmemizin nedeni deneyimlerimizi aktarmak. İnsanları yeniden kendi topraklarına götürebilmenin çalışmasını yapmak istiyoruz. Projelerimizi sunacağız, Azerbaycan devleti bu projelere sahip çıkarsa iş insanlarımızı getireceğiz ve bunları yapacağız." ifadesini kullandı.

En önemli ve çabuk hayata geçirilecek potansiyele sahip alanın tarım olduğuna dikkati çeken Yarar, "Mayın sorunu var, bu da hızlıca giderilebilir. Bu sorun giderildikten sonra toprakların hemen tarıma kazandırılmasını, oradaki yerleştirilecek halka iş ve gelir imkanlarının açılmasını, köy ve kasabaların hızla kalkındırılmasını istiyoruz." dedi.

- TİCARET HACMİNİN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "tek millet, iki devlet" vurgusunu ticari ve iktisadi alanda da pekiştirmek için Azerbaycan'a geldiklerini, Türk iş insanlarının Azerbaycan'a yapacağı katkıyı çok daha üst düzeye çıkaracaklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, bu rakamın potansiyeli yansıtmayan düşük bir rakam olduğunu vurgulayan Asmalı, "(Ticaret hacmini) Orta vadede 10 milyar dolara ve 5 yıl içerisinde de 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için ortam ve zemin çok müsait. Türk iş insanları çok istekli. Özellikle Karabağ'da yapılacak tarımsal faaliyetler, akıllı tarım hususunda çalışmalarımız var." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, KARABAĞ'IN İNŞASINDA ÇOK BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Foruma katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Türkiye'nin Karabağ'ın inşaat ve yer altı yapılanmasında büyük rol oynayacağını söyledi.

Erdoğan, "İnsanların topraklarına geri dönmesi lazım. Bu yüz binlerce konut demek. Bu açıdan Türkiye'nin büyük katkısı olacak. Türkiye, Karabağ'ın inşasında çok büyük rol oynayacak." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ da işgalden kurtarılan ve yeniden yapılandırılan bölgeler için "akıllı şehir" projeleri üretmek için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Yüksekdağ, "Akıllı şehirler' konusunda vizyon ve kabiliyete sahip Türk yatırımcılar olarak bu kabiliyetlerimizi buraya aktarmak ve yatırımlar yapmak üzere geldik. Azerbaycan pazarında ciddi yatırımlarla devam edeceğiz." dedi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Savunma Sanayii Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, Azerbaycan'la ticaretten öte gönül birlikteliğinin daha büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Altunbaş, "Savunma sanayisinde çalışıyoruz, mühimmat üretiyoruz. 2010'dan beri Azerbaycan'da çalışıyoruz. Karabağ zaferi sonrasında burada daha büyük ticaret hacmi yakalayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kaftancıoğlu, iş kadınları olarak sadece yerelde değil küreselde de aktif rol oynadıklarını söyleyerek, "Azerbaycan'daki girişimci kadınlarla gücümüzü büyütmek adına çalışmalar yapacağız." dedi.

İş insanı Bilal Saygılı da Azerbaycan'la karşılıklı iş ilişkilerinin artacağına inandığını belirterek, "Karabağ'ın enerji sektörü anlamında görüşmelerimiz var. Azerbaycan'da 15 yıldır çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız güçlenerek devam edecektir." ifadesini kullandı.