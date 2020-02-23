İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı
Ekonomi

51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviki süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirterek, 'İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA23 Şubat 2020 Pazar13:56 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 13:56

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvikinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını anımsattı.

İlave teşvikten sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup desteklemeye devam ediyoruz."

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimden yıl sonuna kadar yararlanmaya devam edecek il ve ilçeler şunlar:

"Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van. İlçeler ise Bozcaada ve Gökçeada."

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail eski Genelkurmay Başkanı'ndan Mossad ve Katar iddiası!
İsrail eski Genelkurmay Başkanı'ndan Mossad ve Katar iddiası!

İsrail eski Genelkurmay Başkanı'ndan Mossad ve Katar iddiası!

Türkiye - Rusya arasında kararlılık testi
Türkiye - Rusya arasında kararlılık testi

Türkiye - Rusya arasında kararlılık testi

İran'daki deprem Van'ı vurdu... Bakan Soylu: 8 vatandaşımızı kaybettik
İran'daki deprem Van'ı vurdu... Bakan Soylu: 8 vatandaşımızı kaybettik

İran'daki deprem Van'ı vurdu... Bakan Soylu: 8 vatandaşımızı kaybettik

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.