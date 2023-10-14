5,5 milyon dolara kapı açıldı! İstihbarat merkezlerindeki çalışmalar sonuç verdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyet yürüten Ankara Kalkınma Ajansı, geçen yıl "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Projesi"ni uygulamaya aldı.

Proje kapsamında, İvedik, OSTİM ve Başkent organize sanayi bölgeleri (OSB) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) dış ticaret istihbarat merkezleri kuruldu.

Bu merkezlerde, ticari istihbarat programları düzenlendi ve katılımcılara hedef pazar bulma, hedef ülke seçimi, müşteri istihbaratı, müşterilerin iletişimlerinin tespiti, ihracat mevzuatı, ülkelere özgü ihracat kuralları gibi konularda eğitimler verildi.

Ayrıca https://www.ankaradisticaret.org/ internet sitesi de kullanıma açıldı ve firmalar buradan dış ticaret istihbarat merkezlerine başvuruda bulundu.

HEDEF, ANKARA'NIN İHRACATINA KATKI SAĞLAMAK

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, AA muhabirine, projenin ihracata önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje kapsamında, firmaların ticari faaliyetlerine destek olmak amacıyla katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Doğrukök, "Kurulan 5 dış ticaret istihbarat merkezimizden 130 firmaya 5,5 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracatlar yoğunlukla Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'ya yapıldı." dedi.

Doğrukök, dış ticaret eğitimleriyle Ankara'nın ihracatına katkı sağlamayı hedeflediklerini, çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 250'ye yakın ticari istihbarat uzmanının yetiştirildiğini bildirdi. Bu uzmanların "devam eğitimleriyle" desteklendiğine işaret eden Doğrukök, ayrıca Dış Ticaret Mentorluk Programı ile de toplam 60 firmaya 6 ay ticari istihbarat danışmanlığı desteği sağladıklarını kaydetti.

"ANKARA, POTANSİYELİ YÜKSEK BİR İL"

Başkentin potansiyeline dikkati çeken Doğrukök, "Ankara, 21 üniversitesi, 13 organize sanayi bölgesi, 11 teknoloji geliştirme bölgesi, 142 AR-GE merkezi, 37 tasarım merkezi ile bilginin ve teknolojinin üretildiği potansiyeli yüksek bir şehir. Bu bilgiyi, teknolojiyi üretmek kadar bilginin ve teknolojinin var olan ürün, hizmet ve modellere entegrasyonu ve katma değerli ürünlerin üretimi de kalkınma anlamında çok kritik. Bu ürünlerin ihracatı da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doğrukök, yeşil ve dijital dönüşümün önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın dijital dönüşümüne katkı sunacak mali destek ve mentorluk programlarımız da var. TechAnkara Proje Pazarı kapsamında zaten dijital alanda faaliyet gösteren firmalarımızı eğitimlerle destekliyoruz. Dış ticaret alanında da bir platform hizmeti sunuyoruz. Dijitalleşmenin önemli olduğunun farkındayız. Paydaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek alanın, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm desteği sağlıyoruz."