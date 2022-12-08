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Ekonomi

60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji! Ucuz ve yerli: 23 milyar Euro hazinede kalabilir

JED Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de 150 bin hanede jeotermal kaynaklı ısıtma yapıldığını belirterek, bunun maliyetinin sübvanse edilmemiş doğal gazdan 10 kat daha ucuz olduğunu söyledi. Kındap, Türkiye'de 62 bin megavat jeotermal keşfinin olduğunu ifade ederek, 'Bunun karşılığı 60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji demek. Sadece konutlarda kullanılan gazın uluslararası piyasadaki ekonomik karşılığı 23 milyar Euro seviyesinde. Yatırımlar kısa bir süre içinde başlarsa, 2050'ye kadar Türkiye'nin tüm konutlarına jeotermal ısınma sağlanabilir. Ucuz, yerli ve temiz bir kaynakla bunu yaparken, dışa bağımlılığımızı da büyük oranda azaltabiliriz.' dedi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji! Ucuz ve yerli: 23 milyar Euro hazinede kalabilir
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Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, AA muhabirine, Türkiye'de jeotermal enerji kaynaklı ısıtmanın potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

150 BİN HANEDE KULLANILIYOR

Jeotermalde hanelere konforlu bir ısıtma sağlanabildiğini aktaran Kındap, Türkiye'nin batı bölgesinde olmak üzere 150 bin hanede hali hazırda jeotermal kaynaklı ısıtma yapıldığı bilgisini paylaştı.

Kındap, konutlardaki jeotermal kaynaklı ısıtma ve doğal gaz maliyetlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

"Şu anda jeotermal ısıtmanın maliyeti konutlarda kullandığımız gaz fiyatlarının yarısı kadar. Bugün doğal gazla hanelerde ısınmanın bedeli kilovatsaat başı 55-60 kuruş arasında değişirken, jeotermal kaynaklı ısıtmada kilovatsaat başı maliyet 30 ila 35 kuruş arasında. Konutlarda biz gazın yüzde 20'sini ödüyoruz, yüzde 80'i devlet tarafından sübvanse ediliyor. Bu açıdan bakıldığında ise jeotermal ısıtma sübvanse edilmemiş doğal gaz fiyatına göre 10 kat daha ucuz. Şu anda 150 bin haneye kesintisiz şekilde jeotermal kaynaklı ısıtma sağlanabilirken, sıcak su hizmeti de bu kapsamda veriliyor. Bu da fiyat olarak ülkenin doğal gaz maliyetinin 10'da biri seviyesinde. Dolayısıyla hem çok ucuz hem de bize ait ve temiz bir kaynak."

Jeotermal kaynaklı ısıtmanın Türkiye'de tüm haneler için kullanılabileceğini anlatan Kındap, bunun için önce mevzuat altyapısının oluşturulması gerektiğini, sonrasında su şebekesi altyapısına benzer şekilde fiziki altyapıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

- KONUTLARDA KULLANILAN GAZIN ULUSLARARASI PİYASADAKİ KARŞILIĞI 23 MİLYAR AVRO

Kındap, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün kayıtlarında Türkiye'de 62 bin megavat jeotermal keşfinin olduğunu ifade ederek, "Bunun karşılığı 60 milyar metreküp doğal gaza eş değer enerji demek. Bu miktar da Türkiye'nin bir yıllık doğal gaz talebi seviyesinde. Biz bugün ithal ettiğimiz bu miktarın yaklaşık üçte birini konutları ısıtmada kullanıyoruz ve sadece konutlarda kullanılan gazın uluslararası piyasadaki ekonomik karşılığı 23 milyar avro seviyesinde." diye konuştu.

Türkiye'nin cari açığının kapanmasına katkı sağlaması ve iklim değişikliğiyle mücadelesini de güçlendirmesi açısından jeotermal kaynaklı ısıtmanın hızla yaygınlaştırılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Kındap, "Bu kaynakla ilgili yatırımlar kısa bir süre içinde başlarsa, 2050'ye kadar Türkiye'nin tüm konutlarına jeotermal kullanarak ısınma sağlanabilir. Ucuz, yerli ve temiz bir kaynakla bunu yaparken, dışa bağımlılığımızı da büyük oranda azaltabiliriz." dedi.

JED tarafından paylaşılan bilgilere göre, jeotermal kaynaklı ısıtma yapılan en yüksek hane sayısı 38 bin 899 ile İzmir'in Balçova ve Narlıdere bölgelerindeyken, Afyonkarahisar Sandıklı'da bu rakam 30 bin, yine Afyonkarahisar'ın Ömer-Gecek bölgelerinde 25 bin 610 ve Kütahya Simav'da ise 18 bin 612.

Türkiye'de jeotermal kaynaklı ısıtma bulunan konut sayıları ve sıcaklık dereceleri şu şekilde:

Alan AdıKonut SayısıSıcaklık °C
İzmir-Balçova-Narlıdere38 bin 89998-125
Afyonkarahisar-Sandıklı30 bin 00070
Afyonkarahisar-Ömer-Gecek25 bin 61095
Kütahya-Simav18 bin 612120
Manisa-Salihli10 bin 6794
Balıkesir-Edremit5 bin 10060
Denizli-Sarayköy5 bin140
Balıkesir-Sındırgı4 bin98
Nevşehir-Kozaklı3 bin 800125
Balıkesir-Gönen3 bin 40080
Ankara-Kızılcahamam2 bin 10080
Yozgat-Sorgun2 bin 10080
Kırşehir-Terma180057
İzmir-Dikili1530125
Balıkesir-Bigadiç150096
Balıkesir-Güre140065
Ağrı-Diyadin97070
İzmir-Bergama86665
Toplam156 bin 754

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