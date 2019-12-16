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60 milyarlık ‘EVET’

Türkiye’de düğün pazarının büyüklüğü 60 milyar TL’yi buldu. Düğün.com kurucusu Emek Kırbıyık, ortalama bir düğünde 100 bin TL harcandığını belirterek “Türkiye’de yılda 600 bin düğün gerçekleşiyor” dedi. 

  • KAAN ZENGİNLİ
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Türkiye’de yılda 600 bin çift nikah masasına otururken, bir düğünün ortalama maliyetinin de 100 bin TL’yi bulduğu belirtildi. Yılda 400 bin çifte hizmet veren düğün.com sitesinin kurucusu olan Emek Kırbıyık, Türkiye’deki düğünlere ortalama 250 kişi geldiğini söyledi. Bu rakamın Amerika’da 100, Avrupa’da 120, Hindistan’da 1.000 kişi, Arabistan’da 500 kişi olduğunu söyleyen Kırbıyık “Türkiye ekonomisi için en fazla paranın döndüğü 4’üncü sektör diyebiliriz. Yılda gerçekleşen 600 bin düğünün toplam harcaması yıllık 60 milyar TL’yi buluyor” dedi. 

ORTALAMA 100 BİN TL 

Evlenmeye karar verdiği andan itibaren balayına kadar bir çiftin ortalama 100 bin TL para harcadığını söyleyen Kırbıyık “Bunun yarısı ev harcamasına gidiyor. Yine ortalama düğün salonları kirası 10 bin TL’den başlıyor. Şayet yemekli düğün istenirse bu da kişi başı 100 TL’den başlıyor. Tabi bu rakamların sonu yok. Örneğin geçtiğimiz aylarda Hintli bir aile Düğün.com üzerinden bir organizasyon şirketine ulaşmış ve 500 bin dolarlık anlaşma yapılmış” açıklamasını yaptı.  Site üzerinden düğün salonlarından, fotoğrafçılara, kuaförlerden pastacılara kadar tüm ihtiyaçlarına karşılık verildiğini söyleyen Emek Kırbıyık “Türkiye’de yılda 600 bin çift evleniyor, ve düğün yapılıyor. Bu rakamın 400 bini bizim üzerimizden geçiyor” diye konuştu. 

40 BİN ŞİRKET VAR 

Evlilik sürecinin oldukça meşakkatli ve karışık olduğunu ifade eden Kırbıyık “İnsanlar bu süreçte ne yapması gerektiğini bilmiyor. Nereye nasıl para harcayacağını kestiremiyor. Biz burada çiftlere danışmanlık veriyoruz. Bir yol haritası çıkarıyoruz. Bir de Pazar yeri denilen bir bölümümüz var. Burada düğün mekanlarından, fotoğrafçıya, kuaförden pastacıya kadar tüm ihtiyaçları karşılayabileceğiniz firmaların listesi bulunuyor. Burada toplam 40 bin şirket yer alıyor. Çiftler bizimle düğün tarihlerini paylaşıyor. Biz de onlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Sitemizi kullanan kişilerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Pazar yerimizde bulunan şirketler ise bize komisyon değil, yıllık listeleme ücreti ödüyor” dedi. 

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