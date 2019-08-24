60 ülke İstanbul’da helal için buluşuyor
Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı 4-7 Eylül’de İstanbul’da düzenleniyor. Etkinlik, 60 ülkeden 1.000’e yakın firma temsilcisini buluşturacak.
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği’nin (GİMDES) öncülüğünde helal ve tayyib ürün sektörünün yer alacağı Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı CNR Food İstanbul kapsamında 4-7 Eylül’de Yeşilköy’de yer alan fuar alanında düzenlenecek. Ticaret ağını Orta Doğu’dan, Avrupa’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar yaymayı hedefleyen fuara bu yıl, 90’dan fazla ülkeden 45 binin üzerinde alıcı gelmesi bekleniyor. Alım heyetine 1000’e yakın yabancı firma temsilcisi katılacak. Dünyanın en önemli gıda firmalarının katılacağı fuara, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunulacağı belirtiliyor. Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Malezya, Pakistan, Hindistan, Kıbrıs, Katar, Fas, Tunus, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 1.000’e yakın yabancı firma temsilcisi fuarda, alım heyeti organizasyonuna katılarak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.
HALK İLE BULUŞUYORUZ
Zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, sayılı günler kalan zirve için son hazırlıkların yapıldığını söyledi. Helal ürün talebini dejenere etmek isteyen fuarcılar yüzünden, 3 senedir gerçek helal ve tayyib ürün üreten firmalarla fuarda bir araya gelemediklerini belirten Büyüközer, “Yetkililer ile yapılan görüşmelerde, CNR Food İstanbul Fuarı’nda ayrı bir sektör olarak yer alabileceğimizi bildirdiler. Böylece, “Halkımızı helal ve tayyib ürünlerle buluşturuyoruz” sloganı ile biz de bu fuarda yer almaya karar verdik” dedi.
3.8 TRİLYONLUK PAZAR
Büyüközer, “Biyoteknolojinin inanılmaz gelişmesi ve gayrimüslim emperyal güçlerin Müslümanların helal haram hassasiyetini dejenere etme gayreti ile bu yüzyıl, bilhassa gıdalarında, helalin harama karıştığı, insanoğlunun yediği ve içtiği şeylerde, helal ile haramın normal duyusal algılarla fark edilemeyecek bir seviyeye geldiği görülmektedir. Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan helal ve tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. 3.8 trilyon dolarlık helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşacağız” dedi.
13 KONUŞMACI SEKTÖRÜ MASAYA YATIRACAK
Sağlıklı nesil için önce helal ve tayyib gıda dediklerini ve buna böyle inandıklarını aktaran Büyüközer, “7 Eylül’de, 4-7 Eylül’de gerçekleştirilecek fuar, 6’ncı Hall, helal ve tayyib ürünler alanı içinde 11’inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansımızı da gerçekleştiriyoruz. Türkiye; Avrupa’nın, Afrika’nın, Orta Doğu’nun ve Asya’nın tam ortasında ve helal pazarın çok önemli ve aranan aktörü olarak bütün kardeşlerini GİMDES’in bu etkinliklerine davet etmektedir. 11’inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına; Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Güney Afrika’dan, İspanya’dan, İngiltere’den, Kuveyt’ten, Türkiye’den konularında uzman 13 konuşmacı katılacak” dedi.
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