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Ekonomi

600 milyonluk ''güneş tarlası'' vurgunu! Binlerce kişi mağdur

Güneş enerjisi santrali kurmuş gibi hisse satan sahtekarlar, 3 bin kişiyi dolandırdı. Vurgunun büyüklüğü 600 milyon TL.

Sabah9 Nisan 2024 Salı 07:48 - Güncelleme:
600 milyonluk ''güneş tarlası'' vurgunu! Binlerce kişi mağdur
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) üretim lisansları olmamasına rağmen sanki birçok ilde güneş enerji santrali kurmuş gibi izlenim veren ve vatandaşlara sözde hisse satan Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası binlerce vatandaşı mağdur etti. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL'den satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti.

İlk belirlemelere göre Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası bu yöntemle 3 bin kişiyi mağdur ederken, dolandırıcılığın boyutu ise 600 milyon TL'ye ulaştı. Söz konusu sistemde dolandırıcılar kooperatif yöntemiyle vatandaşlara üyelik satarak sözde arsa sahibi yaptıklarını ileri sürerek, yatırdıkları paranın yüzde 10'u kadar her ay kira garantisi veriyordu. Önceki gün son kiraları yatmayan ve aradıkları şirketlere ulaşamayan mağdurlar soluğu şirketin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofisinde alırken şirketin burayı da tamamen kapattığını tespit etti.

YÜZLERCE DİLEKÇE VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Dün özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin adliye saraylarında buluşan mağdurlar şirket merkezinin bulunduğu Bakırköy Savcılığı'na da yüzlerce dilekçe verdi. Dilekçelerde "Hepimiz ayrı ayrı meblağlarda dolandırıldık. Çok sayıda insan mağdurdur. Bir an önce zararımızın giderilmesini talep ediyoruz. CİMER'e ayrı ayrı başvurduk. Şüphelilerin yurtdışına kaçmaması için haklarında adli kontrol işlemlerinin başlatılmasını istiyoruz. Ayrıca Kainat Holding'in bütün banka hesaplarına bloke konulmasını talep ediyoruz. Delil karartılması şüphesiyle bir an önce işlemlerin başlatılarak telefon, bilgisayar gibi verilerine erişilerek delillerin karartılmamasını istiyoruz. Kainat Holding'den ve sahiplerinden şikâyetçiyiz" denildi.

MAĞDURLAR KONUŞTU

Güneş tarlası dolandırıcılığına karşı yapılan haberlerle vatandaşlar uyarılırken, buna rağmen binlerce vatandaş dolandırıcıların ağına takılmaktan kurtulamadı. Mağduriyetini dile getiren Şükrü Deremumlu, "Daha önce bunların haberini dolandırıcılık uyarısı olarak yapmıştınız. Haklı çıktınız. Lütfen yardım edin" dedi. Mağdurlardan Adem Arslan ise "Yaptığınız haberleri gördük ama basiretimiz bağlandı herhâlde; 2022 yılından bu yana toplamda 1.7 milyon TL yatırım yapmıştım. Bunun 730 bin TL'sini geri aldım ama 1 milyon TL zarardayım" diye konuştu.

  • güneş santrali
  • dolandırıcılık
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