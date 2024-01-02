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  • 679 milyar metreküp rezerv var! Türkiye karış karış arayacak
Ekonomi

679 milyar metreküp rezerv var! Türkiye karış karış arayacak

Türkiye bu yıl kaya gazı arayacak... Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bol miktarda bulunan ve piyasa değeri 350 milyar dolar olarak hesaplanan 679 milyar metreküplük kaya gazı için harekete geçildi.

Yeni Şafak2 Ocak 2024 Salı 08:24 - Güncelleme:
679 milyar metreküp rezerv var! Türkiye karış karış arayacak
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Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, piyasa değeri 350 milyar dolar olarak hesaplanan 679 milyar metreküplük kaya gazı için çalışmalar hızlandırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Trakya'da 6 kaya gazı kuyusu üretime alındı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), en son 3 yıl önce de Diyarbakır'da bir kaya gazı sondaj kuyusu açtı.

14 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK POTANSİYEL

Cumhurbaşkanlığı Programına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılında iki kuyuda kaya gazı sondaj faaliyeti yürütecek. Böylece yılda yaklaşık 50 milyar metreküp enerji tüketen Türkiye'nin 14 yıllık ihtiyacı kaya gazından karşılanacak.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, "Bu gaz çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılması ile açığa çıkarılıyor. Kaya gazı, 4-5 bin metre derinlikte bulunuyor" dedi.

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