7 ayda 25 milyon turist
Türkiye’nin turizm hedefleri hızla gerçekleşiyor. 7 ayda 24 milyon 963 bin yabancı turist gelirken, en çok turist gönderen ülkeler Rusya ile Almanya oldu. Temmuzdaki otel doluluk oranı yüzde 76.1 oldu.
Geçen yıllarda yaşanan terör olayları ve darbe girişiminin etkisiyle dibi gören Türkiye turizmi, alınan tedbirler, kur etkisi ve tanıtım faaliyetlerinin sonucunda yükseliş dönemine girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ocak-temmuz 2019 dönemi yabancı ziyaretçi rakamları belli oldu.
RUSYA ZİRVEDE
Türkiye’yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. İlk 7 aylık verilerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 14.11 olarak gerçekleşti ve 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Temmuz ayında yüzde 16.20 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14.06 artış ile ikinci, İngiltere yüzde 19.78 artış ile üçüncü oldu. İngiltere’yi sırasıyla Hollanda ve Ukrayna izledi. Türkiye’yi Temmuz ayında 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti. Rusya Federasyonu, ilk 7 aylık verilerde de yüzde 14.54 artışla birinciliği korudu. Ocak-Temmuz 2019 döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu´nun ardından Almanya yüzde 15.04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23.50 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi. İlk 7 ayda 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşı ağırlandı.
39 MİLYON GELDİ
Türkiye, 2018’de 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu. 50 milyon turist hedefi olan Türkiye bu yıl istediği rakamlara ulaşacak görünüyor.
FiYATLAR YÜKSELiYOR
İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 103.1 Euro ile 2018’e göre yüzde 13.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 18.2 artışla 85.3 Euro’ya ulaştı. İstanbul’da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 69.1 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 3.7 artışla yüzde 71.6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.4 artışla 79.6 avrodan 87.1 Euro’ya oda başı elde edilen gelir yüzde 13.4 artışla 55 Euro’dan 62.4 Euro’ya yükseldi. Antalya’da Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 azalarak yüzde 76.5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172.3 Euro ile 2018’e göre yüzde 22.1 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21.7 artış yaşandı ve 131.8 Euro olarak ölçüldü.
OTEL DOLULUK ORANI YÜZDE 76.1’E ULAŞTI
Türkiye’nin Temmuz 2019 otel doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1’lik artışla yüzde 76.1’e, günlük satılan oda bedeli de yüzde 14 yükselişle 100.3 Euro’ya ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), verilerine göre beş yıldızlı otellerin gelirleri de yüzde 16.4 artışla 76.3 Euro olarak gerçekleşti. Temmuz 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatı ise 119.8 Euro olarak tespit edildi. İlk 7 aylık dönemde ise Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde 9.1 artışla 75,1 Euro, odabaşı elde edilen gelirler yüzde 10.4 artışla 49.2 Euro olarak gerçekleşti.Oda fiyatlarında rekor düzeye, oda fiyatlarında Türkiye ortalamasında 115.6 Euro, İstanbul ortalamasında 152.9 Euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı. Otellerin doluluk oranları yükseliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.