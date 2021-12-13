7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj, 2 müjde

Sabah 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:03

Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Bakan Nebati, faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağını vurguladı.

EKONOMİN GÜÇLÜ VE KIRILGAN NOKTALARI

Bakan Nebati, yeni 2 saat süren sunumunda Türkiye ekonomisinin güçlü ve kırılgan yanlarına dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyledi.

Bakan Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti. Bakan Nebati, iş dünyasının KDV iadeleri, kamuya iş yapan firmaların alacakları, hammadde fiyatlarındaki artış başta olmak üzere sorunların çözüm sözü verdi.

"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"

İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz.

Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı bir şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir" dedi.

FİYAT FARKI KARARNAMESİ

İş dünyası kamu projelerini üstlenen işletmelerin zorlandığını belirterek ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını, şartsız tasfiye ya da devir hakkı verilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Nebati fiyat farkı kararnamesinin çıkacağını, şu anda üstünde çalışma yapıldığını bildirdi.

Tasfiyeye karşı olduğunu dile getiren Bakan Nebati'nin devir alternatifini düşüneceği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Bakan Nebati'nin kurumlar vergisinin yükseltilmesine muhalefet ettiğini anımsatarak, makul oranlara indirileceğini söylediği öğrenildi.