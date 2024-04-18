Irak sınırında yer alan Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ederken, 30 kuyuda ekiplerin gecegündüz demeden çalışmasıyla petrol üretimindeki hedeflere emin adımlarla ilerleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde teröre karşı verilen mücadele sayesinde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe geldi.

Bölgede, 2022'de başlayan çalışmalar sonucunda 2023'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO]tarafından petrol bulundu.

70 MİLYAR DOLAR KATKI

'Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 Sahası' ile 'Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda petrol üretimi gün geçtikçe artıyor. Sabah'ın haberine göre, Şırnak TPAO Bölge Müdürlüğü, yıl sonunda günlük 100 bin varil petrole ulaşmayı hedeflerken, Şırnak TPAO çalışanları, iki sahada bulunan 30 kuyuda günlük petrol üretimini 50 bin varile yaklaştığını belirtti.

Hedeflere ulaşılması halinde buradan çıkarılan petrolün ülkeye 70 milyar dolar katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Bu arada TPAO, Şırnak'ta Kapanlı-1 sondajına başlarken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkâri arasında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda da sondaj çalışması sürüyor.

İki noktada da yeni petrol müjdesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.