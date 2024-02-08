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Ekonomi

800 milyon liralık dev proje! Geri sayım başladı: Çalışmaları başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlattıklarını belirterek, 'Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak.' ifadesini kullandı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
800 milyon liralık dev proje! Geri sayım başladı: Çalışmaları başlatıyoruz
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Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, Çömlekköy Barajı yapım çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çömlekköy Barajı ile Edirne'nin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Edirne'mizde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında, ilimizin üretimdeki gücüne güç katacak. Edirneli hemşehrilerimize ve üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

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