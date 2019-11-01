9 ayda 41 milyon turist 26 milyar dolar gelir
2019’un Ocak-Eylül ayları arasında turist sayısı yüzde 14.5 artışla 41.6 milyona, gelir 26 milyar dolara ulaştı. Artışın yılın kalanında devam etmesiyle geçen yılki 45.6 milyonluk rekor aşılacak.
Turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye yılın ilk 9 ayında yüzde 14.5 artışla toplam 41 milyon 564 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 26.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. 9 ayda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviye yakalanırken aynı eğilimin yılın geri kalanında da devam etmesi durumunda yıl genelinde turist sayısının 52 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye’nin şimdiye dek en çok turist çektiği yıl 45.6 milyon kişi ile 2018 olmuştu.
RUSLAR 1. SIRADA
Bakanlığın yayınladığı istatistikleri göre ise ocak-eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.28 artış ile Rusya birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye 2018 verilerine göre Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’dan sonra dünyada en çok turist çeken 6. ülke konumunda bulunuyor. Rusya ile yaşanan gerilime bağlı olarak 2016’da 10. sıraya gerileyen Türkiye 2017’de 8’inciliğe, 2018’de 6’ncılığa yükselmişti. Bu yıl turist sayısı 52 milyon civarında bir düzeyde kapanırsa Türkiye 6. sıradaki yerini koruyacak. 5. sıradaki İtalya geçen yıl 62 milyon turist ağırlamıştı.
EYLÜLDE OTEL DOLULUK ORANI YÜZDE 79’A ÇIKTI
Hızlı geçen ağustos ayının ardından doluluk oranlarındaki artış hızı yavaşlasa da yükseliş eylül ayında da devam etti. Türkiye Otelciler Birliği Türkiye’nin Eylül 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak yüzde 74.9 olarak kaydedildiğini açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 artışla 84.4 Euro’ya yükseldi. Odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 17.6 artışla 63.1 Euro olarak gerçekleşti. Eylül 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 80.7 olurken, ortalama oda fiyatı ise 124.1 Euro olarak tespit edildi.
649 DOLAR HARCADILAR
Bu arada yılın üçüncü çeyreğinde ve ilk 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu. Yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılırken, ilk 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon dolar turizm geliri elde edildi. Yılın 3’üncü çeyreğinde yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon doları kişisel, 4 milyar 143 milyon doları ise paket tur harcamalarından oluştu.
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