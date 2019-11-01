9 ayda 41 milyon turist  26 milyar dolar gelir

Turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye yılın ilk 9 ayında yüzde 14.5 artışla toplam 41 milyon 564 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 26.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. 9 ayda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviye yakalanırken aynı eğilimin yılın geri kalanında da devam etmesi durumunda yıl genelinde turist sayısının 52 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye’nin şimdiye dek en çok turist çektiği yıl 45.6 milyon kişi ile 2018 olmuştu.

RUSLAR 1. SIRADA

Bakanlığın yayınladığı istatistikleri göre ise ocak-eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.28 artış ile Rusya birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye 2018 verilerine göre Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’dan sonra dünyada en çok turist çeken 6. ülke konumunda bulunuyor. Rusya ile yaşanan gerilime bağlı olarak 2016’da 10. sıraya gerileyen Türkiye 2017’de 8’inciliğe, 2018’de 6’ncılığa yükselmişti. Bu yıl turist sayısı 52 milyon civarında bir düzeyde kapanırsa Türkiye 6. sıradaki yerini koruyacak. 5. sıradaki İtalya geçen yıl 62 milyon turist ağırlamıştı.