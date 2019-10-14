''9 ayda 9 milyon paket kaçak sigara yakalandı''

NARKOTİM’İN BAŞARISI

Son 5 yılda gümrük denetimi ve kontrol amaçlı teknolojiye 350 milyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Pekcan, “Yasa dışı ticaretle mücadelemizi, X-ray tarama sistemi, Komuta Kontrol Merkezi, Plaka Tanıma ve Yeni Nesil Araç Takip Sistemleri, CT Tomografik Bagaj Kontrol Sistemi, Yutucu Tespit Sistemi gibi modern ve güncel her türlü teknolojik altyapımızla, NARKOKİM ekiplerimizle etkin olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.Gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalarla 4 bin farklı olayda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiğini bildiren Pekcan, hem halk sağlığının hem de dürüst ticaret erbabının haksız rekabet koşullarına karşı korunması, vergi kayıplarının önüne geçilerek ekonomik kaybın da önlendiğini ifade etti.

VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Gümrük muhafaza ekiplerinin, gemi arama, deniz devriye, X-ray tarama, konteyner kontrol, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele, dedektör köpek idareciliği gibi pek çok alanda uzmanlaştırılarak dünyanın sayılı ülkelerinin gümrük idarelerinin sahip olduğu son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik donanımlarla desteklendiğine dikkati çeken Pekcan, “Eylül sonu itibariyle 9 milyon paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Bu sayede ülkemizde kullanılan kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2’nin altına indi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi” dedi. ekcan, 9 aylık süreçte 7 milyon lirayı aşan 76 bin 711 elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini belirtti. Pekcan, 6.2 ton uyuşturucunun da ele geçirildiğini belirtti.