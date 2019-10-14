24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8978
  • 6,5082
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

''9 ayda 9 milyon paket kaçak sigara yakalandı''

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini belirterek, “Bu dönemde 6,2 ton uyuşturucu madde, 9 milyon paketin üzerinde kaçak sigara, 76 bin 711 elektronik sigara yakalandı. Kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2’nin altına indi” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NARKOTİM’İN BAŞARISI 

Son 5 yılda gümrük denetimi ve kontrol amaçlı teknolojiye 350 milyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Pekcan, “Yasa dışı ticaretle mücadelemizi, X-ray tarama sistemi, Komuta Kontrol Merkezi, Plaka Tanıma ve Yeni Nesil Araç Takip Sistemleri, CT Tomografik Bagaj Kontrol Sistemi, Yutucu Tespit Sistemi gibi modern ve güncel her türlü teknolojik altyapımızla, NARKOKİM ekiplerimizle etkin olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.Gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalarla 4 bin farklı olayda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiğini bildiren Pekcan, hem halk sağlığının hem de dürüst ticaret erbabının haksız rekabet koşullarına karşı korunması, vergi kayıplarının önüne geçilerek ekonomik kaybın da önlendiğini ifade etti. 

VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Gümrük muhafaza ekiplerinin, gemi arama, deniz devriye, X-ray tarama, konteyner kontrol, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele, dedektör köpek idareciliği gibi pek çok alanda uzmanlaştırılarak dünyanın sayılı ülkelerinin gümrük idarelerinin sahip olduğu son teknoloji ürünü bilgi sistemleri ve teknik  donanımlarla desteklendiğine dikkati çeken Pekcan, “Eylül sonu itibariyle 9 milyon  paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Bu sayede ülkemizde kullanılan kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2’nin altına indi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi” dedi. ekcan, 9 aylık süreçte 7 milyon lirayı aşan 76 bin 711 elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini belirtti. Pekcan, 6.2 ton uyuşturucunun da ele geçirildiğini belirtti. 

PKK/YPG´li teröristlerin ´SİHA´ korkusu sürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA