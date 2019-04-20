9 günlük bayram tatilinde hedef 3 milyar TL gelir
Hükümet tarafından Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla beraber yoğun turizm hareketi başlayacak. 2 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken, 3 milyar TL’lik de ekonomik hacim oluşacak.
Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmasıyla beraber Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması turizmcinin yüzünü güldürdü. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi. Erken rezervasyon kampanyalarını başlatan seyahat acentelerinin, kampanyanın ilk aşamasında yüzde 50’ye varan indirim oranlarıyla tatil paketlerini satmaya başladıklarını belirten Bağlıkaya, “Nisan sonrasında yapılan uygulamalar erken rezervasyon kampanyası değil de, indirim kampanyaları olabiliyor. Erken rezervasyon kampanyaları yerli turiste ilk ilan edildiğinde, uygun fiyat ve çok seçenekle tüketiciye sunuluyor.” dedi.
FIRSATI DEĞERLENDİRİN
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, kararı son derece olumlu bulduklarını ifade ederken “Bu durum insanların kolay planlama yapmasını sağlayacak” dedi. Dünden itibaren rezervasyonlarda artışların meydana geldiğini anlatan Ayık “Tatil planı yapanların bir an önce karar verip, son ana bırakmayarak cazip alım fırsatını değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
ELİNİZİ ÇABUK TUTUN
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün her kolu için iç pazarın önemli olduğunu vurguladı. Kasım ayından itibaren erken rezervasyon ve indirim kampanyalarının başladığını hatırlatan Atmaca, “Kararın ardından rezervasyonlar hemen kendini hissettirdi, ciddi bir artış görüldü. Ramazan sürecinde de rezervasyon taleplerinin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
Atmaca, bu yıl genelinde yoğunluk yaşanacağını belirterek, yerli turistlerin tatil planlamalarını erken yapmalarında fayda olacağı mesajını verdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Başkanı Erkan Yağcı ise tatil açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yağcı, “Bir an önce açıklanması zaten isteğimizdi, bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın erken rezervasyon yaptırmalarında fayda var. Otellerde sezon açıldığından var olan kampanyalardan yararlanabilirler” çağrısında bulundu.
DOLU DOLU GEÇİRİN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin, “Erken açıklanmasının sebebi tatilcilerin ve turizmcilerin bu işten maksimum seviyede faydalanmalarıdır.” dedi. Ersoy, “Erken açıklanmasının sebebi tatilcilerin ve turizmcilerin bu işten maksimum seviyede faydalanmalarıdır. Sezona hızlı bir başlangıç yaparız ve Bodrum, dolu dolu 9 gün geçirir. Önemli olan sezonumuzun bu şekilde yayılarak kullanılması” dedi.
Karadeniz ve Balkan ülkelerine yoğun talep
Prontotour’dan yapılan açıklamada “9 günlük tatil turizm sektörüne olumlu yansıyacak ve bir hareket getirecektir. Tatil kararının önceden açıklanması seyahat severler için de iyi oldu. Önceden araştırma yapma fırsatları da olacak. Özellikle İtalya, Balkanlar, Orta Avrupa ve İspanya’ya yüksek talep var. Yine Karadeniz, Kapadokya, Ege-Akdeniz kültür turlarımıza ve Kıbrıs’a yoğun ilgi olduğunu görüyoruz” denildi. Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller ise, erken rezervasyon kampanyasının yerli turistlere önemli avantajlar sağladığının aşikar olduğunu belirterek, “Toplam tüketicinin yüzde 45’e yakını erken rezervasyonu tercih ediyor. Yüzde 25 gibi bir kesim de tatil planları için son dakikayı bekliyor. Geri kalan kısım ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyor” dedi.
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