9 günlük bayram tatilinde hedef 3 milyar TL gelir

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmasıyla beraber Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması turizmcinin yüzünü güldürdü. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi. Erken rezervasyon kampanyalarını başlatan seyahat acentelerinin, kampanyanın ilk aşamasında yüzde 50’ye varan indirim oranlarıyla tatil paketlerini satmaya başladıklarını belirten Bağlıkaya, “Nisan sonrasında yapılan uygulamalar erken rezervasyon kampanyası değil de, indirim kampanyaları olabiliyor. Erken rezervasyon kampanyaları yerli turiste ilk ilan edildiğinde, uygun fiyat ve çok seçenekle tüketiciye sunuluyor.” dedi.

FIRSATI DEĞERLENDİRİN

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, kararı son derece olumlu bulduklarını ifade ederken “Bu durum insanların kolay planlama yapmasını sağlayacak” dedi. Dünden itibaren rezervasyonlarda artışların meydana geldiğini anlatan Ayık “Tatil planı yapanların bir an önce karar verip, son ana bırakmayarak cazip alım fırsatını değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün her kolu için iç pazarın önemli olduğunu vurguladı. Kasım ayından itibaren erken rezervasyon ve indirim kampanyalarının başladığını hatırlatan Atmaca, “Kararın ardından rezervasyonlar hemen kendini hissettirdi, ciddi bir artış görüldü. Ramazan sürecinde de rezervasyon taleplerinin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Atmaca, bu yıl genelinde yoğunluk yaşanacağını belirterek, yerli turistlerin tatil planlamalarını erken yapmalarında fayda olacağı mesajını verdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Başkanı Erkan Yağcı ise tatil açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yağcı, “Bir an önce açıklanması zaten isteğimizdi, bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın erken rezervasyon yaptırmalarında fayda var. Otellerde sezon açıldığından var olan kampanyalardan yararlanabilirler” çağrısında bulundu.