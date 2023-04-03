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Ekonomi

9 yıl sonra başlayacak Trabzon-Soçi feribot seferleri sevindirdi

Trabzon'dan Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kentlerinden olan Soçi'ye 9 yıl aradan sonra 1 Mayıs'ta feribot seferlerinin yeniden başlayacak olması Trabzon'daki ihracatçıları sevindirdi.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
9 yıl sonra başlayacak Trabzon-Soçi feribot seferleri sevindirdi
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Trabzon'dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferleri 1 Mayıs 2023 tarihinde yeniden başlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gündoğan, feribot seferlerinin yeniden başlayacak olmasının Trabzon'da ticaretin ve ihracatın artması anlamına geldiğini söyledi. Gürdoğan "Umarım gerçekleşir. Çünkü feribot demek yolcu beraberinde yükün de olması demek. Trabzon'da ticaretin ve ihracatın artması anlamına geliyor. 10 bin Euro'ya kadar, hiçbir belge olmaksızın yolcu beraberi yükü alınabilecek. Dolayısıyla Türkiye'de çıkan yeni gümrük kanunda, Trabzon'daki tüm esnafın ihracat odaklı mal satması gerçekleşmiş olacak. Her ne kadar bu ihracatın rakamlarına yansımayacak olsa da Trabzon'a hareketlilik getirecek. Arap turizminin yanında Trabzon ticaretinde çok büyük etkisi olacağını ve kişi başına düşen gelir miktarının da artacağını söyleyebiliriz. Savaştan kaçan insanların gelmesi, Sarp kapısındaki yoğunluğun da azaltılabileceğini ve dolayısıyla çok daha kısa zamanda gelebilecekler. Bunun yanında özellikle turizmde de çok büyük etkisi olacağını, kapıdaki her ne kadar Ro-Ro seferi olsa da uçak seferlerinin pahalı olmasından dolayı küçük arabalarla ve feribotla tatilini geçirmek için hem bölgemize hem de Akdeniz ve Ege sahillerine gidip tatil yapıp, çok da rahat ülkelerine geri dönebilecekler dolayısıyla turizme çok katkılı olacağını söyleyebiliriz. Bunu tekrardan bölgemiz ve ilimiz açısından bir başlangıç olmasını ve devamının gelmesi, sefer sayılarının arttırılması en büyük arzumuz" dedi.

"TRABZON'DA 30 TANE RO-RO GEMİMİZ VAR"

Trabzon'da 30 adet Ro-Ro gemisinin bulunduğunu kaydeden Gürdoğan, "Trabzon'da 30 tane Ro-Ro gemimiz var. Bunun yanında konteyner gemilerimiz var. Konteyner gemilerimizin hepsi gidiyor. Trabzon ihracatına baktığımız zaman 400 milyon dolarlık ihracatın Samsun limanından yapıldığını ve merkezlerinin burada olduğunu görebiliyoruz. Bu da gemicilik sektöründe Trabzonlu ihracatçıların ne kadar ileride olduğunu ve aynı zamanda Türkiye'ye geçiş belgesi dediğimiz dozvolanın orada biz römorklarla taşıma yapıyoruz. Karşı tarafta da Rus tırlarına verdiğimiz için Türkiye de dozvola sayısı 10-12 bin civarı olduğundan dolayı (20 binlere çıkardılar şu anda) biz Trabzonlu ihracatçılar aynı zamanda Türk tırlarının Rusya ya gidişinin önünü açmışlardır. Bunun Türkiye' deki kamu oyunun da pek bildiği yok ama bizim her taşıdığımız dorse Türkiye'ye bir dozvola (geçiş belgesi) olarak geliyor. Bu dozvola dediğimiz evrakın sırası geldiği zaman 3-4 bin dolar bir değere de ulaştığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

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