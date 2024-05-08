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Ekonomi

900 milyon metreküplük dev doğalgaz fırsatı! Türkiye kolları sıvadı

Depolarda bulunan ve Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz için Türkiye kolları sıvadı. Türkiye yurt dışına sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için yasal altyapıyı tamamladı. Şimdi ise fiziki altyapı için harekete geçildi. Öte yandan Türkiye'nin geçen yıl 900 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiği biliniyor.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
900 milyon metreküplük dev doğalgaz fırsatı! Türkiye kolları sıvadı
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Enerji alanında önemli düzenlemeler içeren düzenleme TBMM'den geçti. Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG'ye dönüştürerek sıvı olarak da verebilecek. Bu durumda Türkiye'de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG'ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere gemiler ile ihraç edilebilecek.

"DÜNYANIN HER YERİNE LNG İHRAÇ EDEBİLECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları "Düzenlemeyle depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG'ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere ihraç edebileceğiz. Şu an sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz" bilgisini verdi.

TÜRKİYE GEÇEN YIL 900 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ İHRAÇ ETTİ

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Arslan, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 2 Mayıs'ta kabul edildiğini anımsatarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na "sıvılaştırma" tanımı eklendiğinin altını çizmişti.

Söz konusu tanımın eklenmesiyle Türkiye'nin başta komşu ülkelerle olmak üzere Avrupa ülkelerine LNG ticaretinin önünün açıldığını vurgulayan Arslan, "Kanun değişikliği ile Türkiye'nin ithal ettiği doğalgazı veya keşifler sonucu üretilen yerli gazı sıvılaştırarak ülkelere ihraç etmesi hedefleniyor." demişti.

Arslan, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nın üretime geçmesiyle Türkiye'nin 350-400 milyon metreküp seviyesinde olan doğalgaz üretim kapasitesini 800-850 milyon metreküpe çıkardığını ifade etmişti. Türkiye'nin geçen yıl 900 milyon metreküp doğalgaz ihraç ettiğini belirten Arslan, Bulgaristan'ın 370 milyon metreküple en fazla doğalgaz ihraç edilen ülke olduğunu kaydetmişti.

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