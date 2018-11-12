2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi A101 aktüel 15 Kasım 22 Kasım ürünler indirim kataloğu

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Birbirinden farklı ve yeni ürünleri tüketicisiyle buluşturan A101 bu haftaki indirimleriyle şok etti. Peki 15 Kasım A101 aktüel ürünlerinde neler var? Kasım ayına girmemizle birlikte A101 aktüel ürünleri satışa sunuldu. 22 Kasım A101 kataloğu açıklandı mı? Hem ucuz hem uygun fiyatlarıyla şaşırtan A101 market bu hafta yine yüzleri güldürecek. A101'de bu hafta / 15- 22 Kasım 2018 indirimli aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 ALDIN ALDIN KAMPANYALARI detaylarında dikkatlerinizden kaçmayacak olan ürünlerin başında; İkbal Torku Beşler Dana Kasap 400gr Sucuk 16,45 TL. Beşler Piliç Kokteyl 280 gr Sosis 5,35 TL. kampanya indirimi ile reyonlarda bulabileceğiniz fırsat ürünleri arasında. A101 AKTÜEL 22 KASIM indirimli ürünleri devamında; Tarabya Tam Yağlı 700 gr Kaşar Peyniri 15,95 TL. Ahir Tam Yağlı 1kg Taze Peynir 14,10 TL. Birşah Kaymaklı 1500gr Yoğurt 7,10 TL. Zeo 1kg Siyah Zeytin 12,45 TL. Bolmix 380 gr Reçel Çeşitleri 3,80 TL. Bal-ye 460 gr Süzme Çam Balı 9,40 TL. Öncü 1650 gr Domates Salçası 23,30 TL. Çokça Konserve 560 gr Garnitür 2,45 tL. indirimli fiyatları ile sizleri bekliyor. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler indirimleri star.com.tr’de…

A101 15-22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

A101 aktüel ürünler 15- 22 Kasım indirim kataloğuyla şaşırtmaya devam ediyor. A101 ALDIN ALDIN KAMPANYALARI detaylarında dikkatlerinizden kaçmayacak olan ürünlerin başında; İkbal Torku Beşler Dana Kasap 400gr Sucuk 16,45 TL. Beşler Piliç Kokteyl 280 gr Sosis 5,35 TL. kampanya indirimi ile reyonlarda bulabileceğiniz fırsat ürünleri arasında. A101 AKTÜEL 22 KASIM indirimli ürünleri devamında; Tarabya Tam Yağlı 700 gr Kaşar Peyniri 15,95 TL. Ahir Tam Yağlı 1kg Taze Peynir 14,10 TL. Birşah Kaymaklı 1500gr Yoğurt 7,10 TL. Zeo 1kg Siyah Zeytin 12,45 TL. Bolmix 380 gr Reçel Çeşitleri 3,80 TL. Bal-ye 460 gr Süzme Çam Balı 9,40 TL. Öncü 1650 gr Domates Salçası 23,30 TL. Çokça Konserve 560 gr Garnitür 2,45 tL. indirimli fiyatları ile sizleri bekliyor. A101 BROŞÜRÜ devamında ise; Annelerin merakla beklediği fırsat ürünleri kendini gösteriyor. Eti 900gr Cicibebe Bisküvi 8,50 TL. Bebelac 2 500gr Çocuk Ek Gıda 47,90 TL. Aptamil 2 400gr Çocuk Ek Gıdası 59,90 TL. Pınar 200ml Çocuk Devam Sütü 2,50 TL. indirimli fiyatları ile alabileceğiniz fırsat ürünleri arasında yer almış durumda. İşte en yeni indirimleriyle A101 aktüel kataloğu…

A101’in 15-22 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Honor 8X akıllı cep telefonu ve HI-LEVEL 43 inç uydu alıcılı Full HD LED TV ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Yine piyasa fiyatının çok altında satışa sunacağı ürünler ile rakiplerini geride bırakmayı planlayan marketler zinciri, uygun fiyat seçenekleri ile de müşterilerinin cebini ferahlatmayı hedefliyor.

A101 15-22 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Honor 8X amiral gemisi cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Huawei’in çatısı altında üretim yapan Honor’un yeni göz bebeği 8X modelini uygun fiyattan raflarına yerleştirecek olan A101, aynı zamanda bu telefonu ilk kez ülkemize getiren firma olarak da bu hafta karşımıza çıkacak.

HONOR 8X’İN ÖZELLİKLERİ!

- 6.5″ Full HD + Honor FullView 2.0

- Yüzde 91 Ekran Kasa oranı, çok ince çerçeveler

- Kirin 710 Yapay Zekalı Yonga Seti

- 4x 2.2Ghz ve 4x 1.7Ghz 8 çekirdekli yeni nesil işlemci

- 4 GB RAM 64 GB Dahili Depolama

- 20 MP Yapay Zekalı Çift Kamera

- 16 MP Yapay Zekalı Özçekim Kamerası

- 3750 mAh Dayanıklı Batarya

- Çift Hat Desteği

- 2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

A101 1500 TL’YE 43 İNÇ FULL HD LED TV SATACAK!

A101 15-22 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği HI-LEVEL 43 inç uydu alıcılı Full HD LED TV ile yeni televizyon almak isteyen ve ya televizyonunu yenilemek isteyenler için büyük bir fırsat sunacak. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunulacak olan televizyon, A101 farkı ile uygun fiyat etiketinden sahiplerine kavuşacak.

HI-LEVEL 43 İNÇ UYDU ALICILI FULL HD LED TV ÖZELLİKLERİ!

- 43 inç (109 Ekran)

- Full HD

- 200 Hz

- 1 adet Scart

- 2 adet HDMI

- HDDVB-T/S2 (MPEG 4)

- PC IN (VGA çıkış)

- 2 yıl Vestel garantisi

A101 İSMİ NEREDEN GELDİ?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."

A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.