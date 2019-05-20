A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ‘A101 23 Mayıs indirimli ürünler listesinde neler var?’ sorusuna yanıt aranıyor. A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla bu haftaki aktüel ürünler listesindeki dev fırsatlar da vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. ‘Aldın aldın’ kampanyasıyla sizlere sunulan ürünler arasında çocuk oyuncuklarından ev ürünlerine kadar pek çok seçenek A101 marketler zincirinde sizlerle buluşacak. 16 jant bisiklet 249,95 TL, bebek oto koltuğu 199,95 TL, mama sandalyesi 269,95 TL’den satılırken Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan vatandaşlar için de pek çok seçenek mevcut. Bunlar arasında çikolatalar ve gıda ürünleri var. Hastavuk dondurulmuş piliç bonfile 17,95 TL, Orkide omega 3 sıvı yağ 29,95 TL, Altınkılıç gurme olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri ise 15,95 TL’den satılıyor. İşte 23 Mayıs 2019 tarihli A101 aktüel ürünler fiyat listesinin tüm ayrıntıları haberimizde…