A101 aktüel 22-29 Kasım ürünler indirim kataloğu A101 aktüel ürünler indirim tam listesi A101 aktüel 22-29 Kasım ürünler indirim kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler indirim tam listesinde neler var? 22 Kasım A101 aktüel ürünleri araştırılıyor. Peki 29 Kasım A101 aktüel ürünlerinde neler olacak? A101 kataloğu bu hafta dopdolu. Her Perşembe A101 market aktüel ürünlerini indirime sokuyor. A101 Kasım 2018 indirimleri merak ediliyor. Sizde en yakın A101 market aktüel ürünler indirimlerinden faydalanın. A101 22 Kasım 2018 aktüel ürünlerinde yok yok! A101 22 Kasım Aktüel ürünler kataloğu geldi. A101 Aktüel ürünler listesinde Toshiba marka televizyon favori ürün olarak yer alıyor. Tashiba 43 inc televizyon Full HD Smart Led TV bu hafta A101'de sadece 2.199 TL'ye satışa sunuldu. Televizyonu 3 taksitle almak da mümkün. A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta göze çarpan bir diğer cazip fiyatlı ürün ise General Mobile GM 8 Go Cep Telefonu. 1 GB Ram, 16 GB dahili hafıza, 128 GB'a kadar Micro SD kart desteği, 1,5 GHz Quad Core işlemci, Android 8,1 Oreo Go Edition, 3500 mAh pil ile akılla cep telefonu sadece 849,00 liraya A101 marketlerinin indirimli ürünler rafında olacak. A101 22 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV, General Mobil GM 8 Go akıllı cep telefonu ve Sentar marka akıllı çocuk saati ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bu ürünler haricinde birçok ürünü daha indirimli fiyat etiketi spot masana yerleştirecek marketler zinciri, uygun fiyatları ile müşterilerini yine memnun edecek. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler kataloğu star.com.tr’de

0 x A101 aktüel 22-29 Kasım ürünler indirim kataloğu A101 aktüel ürünler indirim tam listesinde neler var? A101 bu hafta hangi ürünleri indirime sokacak? A101 Kasım 2018 aktüel ürünleri araştırılıyor. A101 kataloğunda yok yok! Hem ucuz hem kaliteli A101 kataloğu bu hafta da dopdolu! A101 22-29 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek. 22 Kasım A101 aktüel aldın aldın kampanyası içerisinde gıda grubu ürünlerde de uygun fiyatlar bulunuyor. Evinizin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinde A101 market bu hafta damping gibi fiyatlarla sunuyor. A101 aktüel kataloğu ile indirime giren gıda grubu ürünleri şu şekilde; Orkide Omega 3 bitkisel sıvı yağ 4,5 litre 28,95 TL Karadem Filiz siyah çay 3 kilogram 47,95 TL Dondurulmuş fileto mezgit 500 gram 15,95 TL Orkide tereyağ keyfi margarin 250 gram 2,25 TL Doğuş Karadeniz bardak poşet Çay 25 adet 5,95 TL Sütaş Tatlım puding çeşitleri dörtlü 4,95 TL Dilimli piliç sucuk 150 gram 9,95 TL Erpiliç parmak köfte 500 gram 6,95 TL olarak yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu star.com.tr’de… 22 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 22 Kasım A101 aktüel aldın aldın kampanyası içerisinde gıda grubu ürünlerde de uygun fiyatlar bulunuyor. Evinizin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinde A101 market bu hafta damping gibi fiyatlarla sunuyor. Activia probiyotik sade yoğurt 5,25 TL Torku krempare sürülebilir beyaz peynir 450 gram 9,50 TL Yeğenler buğday unu 10 kilogram 19,75 TL A101 22-29 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! A101 22 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV, General Mobil GM 8 Go akıllı cep telefonu ve Sentar marka akıllı çocuk saati ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bu ürünler haricinde birçok ürünü daha indirimli fiyat etiketi spot masana yerleştirecek marketler zinciri, uygun fiyatları ile müşterilerini yine memnun edecek. A101’DE 2.199 TL’YE 109 EKRAN FULL HD TOSHIBA TV! A101 22-29 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek. A101 MARKET 22 KASIM 2018 KATALOĞU Türkiye’nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101 market bu hafta da perşembe günü yaptığı indirim kampanyası ile tüketicileri memnun ediyor. Yepyeni ürünleri ile bir kez daha sizlerin karşısına çıkan A101 aktüel kataloğunda yüzlerce üründe kampanya var. A101 market 22 Kasım 2018 kataloğu ile gelen diğer indirimler şekilde; Garnier Botanik temizleyici tonik + Botanik krem 19,75 TL La Diva eşek sütlü sabun 3,95 TL Mendiva ıslak cep mendili 12 x 15 adet 6,95 TL Mendiva ıslak havlu 4 x 101 adet 16,95 TL HighGenic ütüleme sihirbazı 7,95 TL HighGenic duşakabin ve banyo sprey temizleyici 5,95 TL Nesfit tam tahıllı bar çeşitleri 1,25 TL Skitless meyve aromalı şeker 1,95 TL Nimet mini kurabiye çeşitleri 5,45 TL Gale jalapone turşusu 3 kg 12,95 TL Gale karışık turşu 5 kg 12,95 TL A101 HAKKINDA A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Ahmet Yaşar AYDIN A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır. Turgut AYDIN Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur. 2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir. 2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur. 2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ayhan AYDIN A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır. YORUMLAR 0

