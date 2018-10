A101 aktüel 25 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi A101 aktüel 25 Ekim ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında! A101 kataloğu bu haftada indirimli ürünlerini piyasaya sürdü. A101 aktüel 2018 indirimleri devam ediyor. 25 Ekim A101 aktüel ürünler indirimlerinde neler olacak? Her Perşembe indirime giren A101 marketler bu haftada tüketicinin yüzünü güldürecek. 25 Ekim 2018 A101 kataloğunda ev eşyasından ofis malzemesine sınırsız ürün sizleri bekliyor olacak. A101 Aktüel kataloğu ile A101 kampanya dönemlerinin her hafta birbirinden daha kaliteli ve ucuz olduğunu bilin. Ekonomik ve kaliteli alışveriş için A101 aktüel indirimlerinden yararlanın. Aktüel kampanyaları bu piyasada en iyi şekilde hazırlayıp vatandaşla buluşturan ismin A101 aktüel market olduğunu bu hafta sonu bir kez daha anlayacaksınız. A101 aktüel 20 Ekim – 25 Ekim kampanyası her hafta olduğu gibi muhteşem aktüel ürünlere yer veriyor. 2250 ml Omo sıvı deterjan 26,50 TL, 500 ml Pantene şampuan çeşitleri ise 13,95 TL fiyatlarla sadece A101 aktüelde satılacak. Bu arada Cumartesi günü başlayacak olan A101 aktüel ürünleri araştırılıyor. İşte merak edilen A101 aktüel 25 Ekim ürünler indirim kataloğu sizlerle

0 x A101 aktüel 25 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler 25 Ekim A101 aktüel ürünler indirim kataloğunu araştırıyor. A101 kataloğunda bu hafta neler olacak? 7’den 70’e tüm herkesin ihtiyaçlarını karşılayan A101 aktüel ürünler indirimlerinde yok yok! A101 25 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ detaylarında bu hafta yine yüzlerce kampanya yüzlerce indirim fırsatı Aldın Aldın Etiketi ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu Hafta A101 reyonlarında yer alacak olan fırsat aktüelleri ayrıca tüketici lehine hazırlanmış kampanyalar ve avantajlı alışveriş şansını da yanında barındırıyor. A101 aktüel indirimli teknolojik ev aletleri, televizyon, akıllı telefon, mobilya, nevresim takımı gibi herkesin kullandığı ürünlerde indirime giderek vatandaşa kolaylık sağlıyor. 25 Ekim Perşembe aktüel ürünler listesi ile yine dopdolu! Her hafta Perşembe günleri indirimli teknolojik ev aletleri, televizyon, akıllı telefon, mobilya, nevresim takımı gibi herkesin kullandığı ürünlerde indirime giderek vatandaşa kolaylık sağlayan A101 gelecek hafta da 25 Ekim Perşembe aktüel ürünler listesi ile şaşırtmaya devam ediyor: İşte merak edilen 25 Ekim A101 aktüel ürünler indirim kataloğu… 25 EKİM 2018 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 EKİM 2018 A101 18 Ekim 2018 aktüel kataloğuna ait görsellerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 18 Ekim Perşembe günü A101 reyonlarında müşterileri bekleyecek olan aktüel ürünler gün yüzüne çıkmış oldu. Peki 18 Ekim 2018 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101 18 Ekim kataloğu ile müşterileri hangi indirimli ürünler bekliyor olacak? Yeni A101 kataloğu olarak karşımıza çıkan 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu müşterilere hangi fırsat ürünlerini sunacak? İŞTE 18 EKİM A101 kataloğu… A101 aktüel 18 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde ise elektronik ürünlerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dahili uydu alıcılı, yerli üretim, 2 yıl garantili Elton 32″ Led Televizyon 899 TL. Kavisli ekranı ile dikkat çeken, 4K görüntü kalitesi sunan, 2 yıl garantili, kredi kartı ile taksitli sahip olabileceğiniz Samsung 55″ UHD Curved TV 4799 TL. Samsung Galaxy J250 ep Telefonu 1099 TL. Vestel güvencesi altında garantili olarak sayışa sunulan Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449 TL. Sandisk 32GB USB Bellek 39,95 TL. Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 44,95 TL. A101de bu hafat geçerli olacak 18 Ekim 2018 A101 aktuel katalogunda yer alan dikkat çekici ürün gruplarından birisi de mobilya. Mobetto 5 Raflı Kitaplık 75 TL. Mobetto Çok Amaçlı Dolap 189,95 TL. Örgü Desenli Kare Çamaşır Sepeti 14,95 TL. Pedallı Çöp Kovası 7,95 TL. Dik Duruş Korsesi 12,50 TL. Boyun Yastığı 24,95 TL. 18 Ekim 2018 A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler saymakla bitmiyor. yeni A101 kataloğunda minikleri sevindirecek türden oyuncak çeşitleri de yer alıyor. Oyuncak Savaş Ucakları 9,95 TL. Oyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 4,95 TL. Oyuncak Bebek 29,95 TL. Oyuncak manyetik Tablet 14,95 TL. Lisanslı Büyük Figürlü Puzzle 16,95 TL. A101 de bu haftaya özel indirimli ürünlerin yer aldığı 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğundan şimdilik bu kadar. 18 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 4799 TL’YE SAMSUNG 55 NU7300 55 İNÇ UHD CURVED TV SATACAK! A101, son dönemler de aktüel ürünler listesine eklediği uygun fiyatlı televizyonlar ile müşterilerinin bir hayli ilgisini çekmeyi başardı. 18 Ekim aktüel ürünler listesine eklediği 55 inç Samsung NU7300 UHD kavisli Smart LED TV ile de çıtayı bir hayli yukarıya çekmeyi düşünüyor. Piyasada 5.500- 6.000 TL’lik bir fiyattan satışa sunulan televizyon A101’in 18 Ekim aktüel ürünler listesinde 4.799 TL fiyat etiketi ile yer alacak. A101 NEDİR? A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı." YORUMLAR 0

