A101 aktüel 8 – 15 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Heyecanla beklenen A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda yok yok! 8 Kasım 2018 A101 aktüel ürünler indirim kataloğu ve 15 Kasım 2018 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Teknolojiden gıdaya birçok ürün barındıran A101 kataloğu aldıkça kazandıracak. Yüzlerce ürün Yüzlerce İndirim fırsatını reyonlarına taşıyacak olan A101 MARKET takipçi beklentilerini de fazlasıyla karşılayacak avantajları da 8 Kasım A101 kataloğu listesinde bizlere gösteriyor. Gelin birlikte A101 aktüel ürünler indirimlerine bakalım. A101 bu hafta yine şaşırtacak. CEM Kalite Güvencesi ile Cam Kapaklı Nero Granit Karnıyarık Tenceresi 60 TL. Nero Granit Tencere 60 TL. Nero Granit Tava 35 TL. A101 ALDIN ALDIN etiketi ile sınırlı sayıda Dikdörtgen Çamaşır sepeti 13 TL. beklenen 5 Bölmeli Çekmece düzenleyici 2,50 TL.Ahşap görünümlü 6’lı plastik Askı 10 TL. Saklama Kabı 3’lü set 8,50 TL.Alaska Saklama Kabı 5 TL.Orta BOy Cam Saklama Kabı2,50 TL. İşte merak edilen A101 bu haftaki kataloğu…

8 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Her hafta hazırladığı çifte kampanya ile sizlere en özel indirimlerini sunan A101 market yeni kataloğu içerisinde Çift mekanizmalı stor perde 69,95 TL, Kaymaz taban ayak havlusu 4,95 TL, Kabartma klozet takımı 2 parça 34,95 TL, kabartma banyo halısı 34,95 TL, Pamuklu TV battaniyesi 16,95 TL fiyatı ile satışa sunuyor. Kataloğun bu sayfasında bayanlara özel indirim nerde bulunuyor. Bu hafta A101 marketlerde Penti bayan diz altı çorabı ikili 2,95 TL, Bayan külotlu çorap 3,95 TL, Bayan soket çorap ikili 2,95 TL olarak satışta.

A101 market Perşembe aktüel ile satışa girecek ürünler arasında temizlik ürünlerinde büyük kampanya var. Eğer en uygun fiyatlarla temizlik ürünü alışveriş yapmak istiyorsanız bu hafta A101 markette 6 kilogram peros Ultra çamaşır suyu 15,95 TL, Peros yüzey temizleyici 2,5 litre 6,95 TL, Peros Arap sabunu bir buçuk litre 5,45 TL, Peros yüzey temizleyici İki buçuk litre 6,95 TL. A101 marketin indirim kampanyalarında bu hafta Peros ürünleri dikkat çekiyor. Temizlik ürünü indirimlerinin devamında Peros çamaşır suyu 5 kilogram 7,95 TL, Peros sıvı çamaşır deterjanı 33 yıkama 17,95 TL, Peros Konsantre yumuşatıcı 9,45 TL, Peros toz deterjan çeşitleri 9 kilogram 31,95 TL ve Fest sıvı sabun 3,5 kg 8,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

A101 aktüel 8 Kasım kataloğu ile bu hafta gıda grubu ürünlerde de kampanya sizlerle buluşuyor. A101 marketin yeni kataloğunda kesinlikle Evinizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağınız ürünler var. Bu hafta A101 markette tutarız rendelenmiş sıvı domates 700 gram 5,45 TL, Beşler dana Kangal sucuk 2 x 220 gram 15,95 TL, Sütaş tereyağı 300 gram 13,95 TL, Pınar dondurulmuş hindi boyun kilogram 9,95 TL, Erpiliç dondurulmuş piliç şinitzel 1 kilogram 9,75 TL, Sütaş laktozsuz süt 200 mililitre 1,50 TL, İnci kök zencefil 100 gram 7,95 TL, Metin reçel çeşitleri 1000 gram 9,95 TL.

A101 İSMİ NEREDEN GELDİ?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."

A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.