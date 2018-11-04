A101 aktüel 8 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 8 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? Vatandaşlar A101 Kasım 2018 indirimlerini araştırıyor. A101 bu haftaki kataloğunda hangi ürünleri indirime soktu? 8 Kasım 2018 A101 aktüel ürünleri merak ediliyor. A101 8 Kasım aktüel ürünler listesini yayınladı. Bir haftada ikinci kez aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101, kasım ayına bomba gibi girmeye hazırlanıyor. A101 4-8 Kasım aktüel ürünler kataloğuna eklediği ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ile yeni televizyon sahibi olmak isteyenlerin gönlünü fethetmeyi planlıyor. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile 4-8 Kasım’de müşterileri ile buluşturacağı ELTON marka TV’yi spot masasına yerleştirecek. Her yeni ürünüyle tüketiciyi cezbeden A101 aktüel ürünleri yine şaşırtmaya devam ediyor. A101, 4-8 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği yüzlerce üründe daha indirim uygulayacak. Kasım ayına dolu dolu bir spot masası ile hazırlanan A101, müşterilerinin tüm ihtiyacını uygun fiyattan karşılayacak bir kampanyaya imza atacak. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler indirimleri…

A101 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

A101 aktüel ürünleri yine dopdolu. 8 Kasım 2018 A101 aktüel ürünlerinde bu hafta neler olacak? A101 AKTÜEL 8 KASIM kampanyalarında bu hafta neler var derseniz; özellikle terzilik yetenekleri olanların dikkatlerini çekecek olan Singer Kalite güvencesi ile 2 yıl garantili olan Promıse 1408 Model numarası ile Dikiş Makinesi 399 TL. üstelik kredi kartına 6 taksit imkanı ile A101 KAMPANYA listesinde ilk sırada yer alıyor. A101de BU HAFTA Küçük Ev Aletleri ürün grubunda Kiwi Su Isıtıcı 29,95 TL. Sinbo Cam Demlikli Çay Seti ise 79,95 TL indirimle geliyor. King 4 yıl muhteşem garantisi ile A101 BU HAFTA reyonlarında karşınıza çıkacak olan fırsat ürünü ise Blender Seti 129,95 TL. Perşembe Günleri aktüel fırsatları arasında Züccaciye Ürünleri her zaman A101 BROŞÜR listesinin vazgeçilmez kategorisini oluşturuyor.

CEM Kalite Güvencesi ile Cam Kapaklı Nero Granit Karnıyarık Tenceresi 60 TL. Nero Granit Tencere 60 TL. Nero Granit Tava 35 TL. A101 ALDIN ALDIN etiketi ile sınırlı sayıda Dikdörtgen Çamaşır sepeti 13 TL. beklenen 5 Bölmeli Çekmece düzenleyici 2,50 TL.Ahşap görünümlü 6’lı plastik Askı 10 TL. Saklama Kabı 3’lü set 8,50 TL.Alaska Saklama Kabı 5 TL.Orta BOy Cam Saklama Kabı2,50 TL. Trend Uzun Saklama Kabı sadece6 TL. ve daha fazlası A101 indirim reyonlarında sizleri bekliyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi A101 aktüel ürünler fırsat kataloğu aşağıda yer alıyor…

A101 4-8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 4-8 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Fiyatı ile görenleri cezbeden ürün, televizyonunu yenileyecek veya ikinci bir televizyon almak isteyenlerin cebini ferahlatacak.

A101 İSMİ NEREDEN GELDİ?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."

A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.