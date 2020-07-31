31 Temmuz 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:51

A101 Kurban bayramı çalışma saatleri 2020 alışveriş yapacak olan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı bu özel günde akraba ziyaretleri yapılacak. Evlerinde eksikleri olanlar eksiklerini gidermek için alışveriş yapacaklar. A101 bayramda açık mı? A101 Kurban bayramı çalışma saatleri 2020 merak eden vatandaşlar internet araştırmalarına başladılar. A101 Bayram çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI 2020?

A101 marketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve saat sabah 09.00 itibariyle halka hizmet verecek.

A101 KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

İndirimleri ile vatandaşın yüzünü güldürerek tekstilden, teknolojiye, gıdadan ev ürünlerine kadar birçok alanda indirimli ürünlerle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren A101 mağazaları Kurban Özel indirimleri ile özel bir katalog yayınladı. A101 bayramda açık mı? A101 Saat kaçta açılacak? sorusunun yanıtı olarak A101'in bayramda saat 09:00'da açılacağı belirtildi.

A101 KURBANLIK

101 marketler zinciri, kurban kesimlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için kurban kesecekler. Kurban kesimi bayram namazı ile başlıyor ve mezheplere göre 3.günü akşamına veya 4.günü akşamına kadar sürüyor.

BİM Kurban bayramı çalışma saatleri 2020

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.

4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."

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