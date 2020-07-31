31 Temmuz 2020 Cuma 11:23 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:23

ŞOK Kurban bayramı çalışma saatleri alışveriş yapacak olan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı bu özel günde akraba ziyaretleri yapılacak. Evlerinde eksikleri olanlar eksiklerini gidermek için alışveriş yapacaklar. ŞOK bayramda açık mı 2020? ŞOK Kurban bayramı çalışma saatleri 2020 merak eden vatandaşlar internet araştırmalarına başladılar. ŞOK Bayram çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI 2020?

Her yıl olan bu gelenek bu yıl da sürdürülecek. Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır.

ŞOK KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok Marketler grubu Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. Bayramın geriye kalan günlerinde normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Bu saatler ise sabah 09:00-21:00 olarak belirtiliyor.

Şok market Saat kaçta açılıyor? 09:00

Şok market Saat kaçta kapanıyor? 21:00

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazalarıyla 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtı. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasınısa da yeniledi.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdı. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerine sunuyor.

Zengin ürün portföyüne özgün markaları ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterilere daha çok seçenek sunuyor ve müşterilerin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyor. Müşterilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyor.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığı ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyor.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biri olan ŞOK, Müşterilerine bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor.

Migros Kurban bayramında açık mı?

BİM Kurban bayramı çalışma saatleri 2020