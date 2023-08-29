A101 kırtasiye ürünleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla birlikte satışa sunuldu. Öğrenciler ve veliler okul ihtiyaçları kapsamında birçok ürünü A101 okul malzemeleri kampanyasından indirimli olarak alabilecek. A101'in okul malzemeleri kataloğunda; Kalemden deftere, boyadan okul çantasına, su matarasından yapıştırıcıya varına kadar birçok kırtasiye ürünü yer alıyor. Peki A101 kırtasiye ürünleri 2023-2024 kataloğunda neler var? İşte A101 okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri kataloğu

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2023-2024 KATALOĞU

Okulların açılmasına kısa bir süre kala A101 Market mağazalarında satışa sunulacak okul malzemeleri belli oldu. A101 kırtasiye ürünleri kataloğunda; Rotring kalem, silgi, çanta, boya, defter, dosya, A4 kağıdı, soru bankası, yazı tahtası, renkli boya kalem çeşitleri, kalemlik, maket bıçağı ve daha birçok okul malzemesi yer alıyor. 28 Ağustos'ta satışa sunulan A101 kırtasiye ürünleri, 3 hafta boyunca raflarda yenilenelerek satılmaya devam edecek.

Okulların başlamasına kısa bir süre kala marketler okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerini satışa sundu. A101 kırtasiye kataloğunun ilk sayfasında; Çekçekli İlkokul Çantası 299 TL, Anaokulu Çantası 99 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 249 TL, Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası 79,90 TL, Keçeli Kalem 12'li 59,90 TL, Kuru Boya 12'li 99,90 TL, Çelik Matara Çeşitleri 89,00 TL, Dijital Kol Saati 99 TL, Mantar Pano 29,50 TL, A4 Krem Rengi Fotokopi Kağıdı 59,90 TL, Kuru Boya 12'li 99,90 TL'den satışa sunulacak.

A101, kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri kataloğunu her okul dönemi öncesi satışa sunuyor.

A101 kırtasiye ürünleri kampanyasında; Okul Çantası, Ponponlu Figürlü Kalem Kutusu, Spiralli Resim Defteri, Yıkanabilir Keçeli Kalem, Pastel Boya, sulu boya fırçası ve okul için gerekli birçok kırtasiye ürünü uygun fiyattan satılacak.

A101 okul malzemeleri kataloğunda; Çizim Seti 4'lü 7,50 TL, Kurşun Kalem 8'li 18.00 TL, Fosforlu Kalem 4'lü 12.50 TL, Versatil Kalem 9,90 TL, Plastik Pastel Boya 12'li 39,90 TL, Renkli Silgi 10'lu 12,90 TL, Sulu Boya Fırçası 4'Lü 24,90 TL, Proje Çantası 12,90 TL, Kuru Boya 12'li 49,90 TL, 4 Renkli Tükenmez Kalem 24,90 TL fiyattan raflarda yerini aldı.

Kırtasiye ürünleri bu kadarla da kalmıyor. A101 okul malzemelerinin devamında; Sulu Boya 12'li 44,90 TL, Silgili Tutamaçlı Kurşun Kalem 3'lü 21,90 TL, Su Bazlı Yapıştırıcı Seti 2'li 8,90 TL, Fosforlu Kalem 14,90 TL, Tır Figürlü Kalemlik 59,00 TL, A4 5 Renkli Hazır Defter Kabı 3,50 TL, Körüklü 13 Bölümlü Dosya 37,90 TL, Mantar Pano 29,50 TL, Abaküslü Yazı Tahtası 59,90 TL, Sunum Dosyası 29,50 TL, 100'lü Poşet Dosya 24,90 TL, Flüt 29,90 TL'den satışa sunulacak.

A101'in okul ihtiyaçları kapsamında hazırlamış olduğu kırtasiye ürünleri kataloğundaki defterlerde; 15 Yapraklı Karton Kapak Resim Defteri 9,25 TL, 100 Yapraklı Not Defteri 12,90 TL, A4 60 Yaprak Dikişli Plastik Kapak Defter 14,50 TL, A4 98 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter 25,50 TL, Kapak Spiralli Bloknot 39,90 TL fiyatla yer alıyor.

BİM kırtasiye ürünleri kataloğundaki çanta grubunda ise; Sırt Çantası 149 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 249 TL, Lisanslı Çift Gözlü Kalem Çantası 79,90 TL, Çekçekli İlkokul Çantası 299 TL, Anaokulu Çantası 99 TL, Proje Çantası 12,90 TL, Kırtasiye Seti 49,50 TL, Neon Kalem Seti 69,90 TL, Kuru Boya 12'li 99,90 TL olarak yer alıyor.

A101 okul malzemeleri kataloğunda çeşit çeşit boya ve kalemler de bulunuyor. Çizim Seti 4'lü 7,50 TL, Kalem 10'lu 18,75 TL, Plastik Pastel Boya 12'li 39,90 TL, Taşlı Kalem 39,90 TL, Pastel Boya 12'li 12,50 TL, Sulu Boya 12'li 29,90 TL, Renkli Silgi 10'lu 12,90 TL, Keçeli Kalem 12'li 59,90 lira olacak.

A101 kırtasiye ürünlerinde son olarak; A4 Krem Rengi Fotokopi Kağıdı 59,90 TL, Mantar Pano 29,50 TL, Dijital Kol Saati 99 TL, Alüminyum Matara Çeşitleri 69,00 TL, Çelik Matara Çeşitleri 89,00 TL'den müşteriye sunulacak.

A101 31 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu