31 Ağustos A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Televizyonlar, beyaz eşyalar, elektronik ürünler, tekstil ürünleri, züccaciye ve mutfak ürünlerinde muhteşem fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Ocak- Davlumbaz ve Fırından oluşan Flavel Beyaz Cam Ankastre 3'lü Set 8799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 31 Ağustos A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 31 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshiba 43″ UHD Android Led TV 8999 TL, Onvo 65″ Ultra HD Webos 2.0 Led TV 14799 TL, Android 11 işletim sistemli, Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 8399 TL, Dahili uydu alıcılı Philips 32″ Uydu Alıcılı Led TV 8499 TL olarak satılacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 4 GB Ram ve 128 GB Dahili hafızalı 6.53 ekran boyutuna sahip Omix X400 Cep Telefonu 3999 TL, Eliteled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 89,90 TL, GoSmart Kulakiçi Kulaklık 29,90 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL, TRAX Renk Değiştiren RGB Hoparlör 249 TL'den satışa sunulacak.

A101 31 Ağustos 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Kiwi Çelik Kettle 259 TL, Kiwi Şarjlı Su Pompası 79,90 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 359 TL, Range Lucid Cyclone Süpürge 1999 TL, Flavel Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 269 TL olarak yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 6 KG çamaşır yıkama kapasiteli Flavel Çamaşır Makinesi 6899 TL, Çift kapılı Flavel No-Frost Buzdolabı 10599 TL, 5 yıkama programlı Flavel Bulaşık Makinesi 6999 TL, Ocak- Davlumbaz ve Fırından oluşan Flavel Beyaz Cam Ankastre 3'lü Set 8799 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda L Koltuk 6990 TL ve Masa Takımı 2990 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri; ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2499 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

31 Ağustos A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Cem Nero Derin Tencere 279 TL, Cem Nero Tava 149 TL, Cem Nero Basık Tencere 279 TL, Luminarc Zelie Yemek Tabağı – Kase 24,90 TL, Hascevher Düdüklü Tencere Seti 799 TL, Desenli Kulplu Bardak 14,90 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL, Nehir Tatlı Kaşığı-Tatlı Çatalı 14,90 TL, Nehir Yemek Kaşığı – Yemek Çatalı 19,90 TL, Nehir Servis Gereçleri 64,90 TL, Paşabahçe 2'li Kupa 49,90 TL, Paşabahçe Fincan Seti 4 Parça 119 TL, Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 239 TL'den satılacak.

A101 aktüel kataloğunun züccaciye grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Brita Maxtra ve 2'li Yedek Filtre 179 TL, LAV Başucu Sürahisi 59,90 TL, Karma Yağlık Çeşitleri 22,50 TL, Cam Çerezlik – Sosluk 8,50 TL, Cam Motivasyon Matarası 39,90 TL, Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 9,90 TL, Dondurma Kasesi 22,50 TL, Desenli Kavanoz ve Limonluk 14,90 TL, Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL, Kulplu Süzgeç 2'li Badya 29,90 TL, Nehir Çay Kaşığı 9,90 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. Plastik 6'lı Askı 22,50 TL, Ayakkabı Rampası 7,90 TL, Kabin Boy PP Valiz 329 TL, Orta Boy PP Valiz 429 TL, Büyük Boy PP Valiz 529 TL, Bay Ayakkabı Kutusu 32,50 TL, Bayan Ayakkabı Kutusu 22,50 TL, Çok Amaçlı Kutu 18,50 TL, Saç Toka 12,90 TL, İncili Taç ve Bileklik Seti 19,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Karartma Hazır Fon Perde 119 TL, Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 84,90 TL, Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 109 TL, Taraftar Lisanslı Kırlent 59,90 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 155 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL, Ranforce 2'li Yastık Kılıfı 49,90 TL, Sebra Stor Perde 349 TL, Bayan Uzun Alt 69,90 TL, Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 129 TL, Silk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 139 TL, Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,90 TL, Bayan Sıfır Kol Viskon Elbise 139 TL olacak.

ŞOK 30 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

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