BİM'de Eylül ayının ilk kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Dik süpürge, Blender Seti, robot süpürge, tost mekinesi, Hamur Yoğurma Makinesi, Turbo fıırın, Yazıcı ve Robot Süpürge dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; AMD Ryzen 5 5500U işlemcili HP Notebook 10.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 1 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve kırtasiye grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 1 Eylül Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 5,299 TL, Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 2,999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2,499 TL, Fakir Robot Süpürge 4,799 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. TCL 58 İnç Uydu Alıcılı Google TV 13,999 TL, 4K ultra HD Prime video, exxen, youtube, netflix gibi bir çok uygulaması ile dikkat çeken TCL 50 İnç Uydu Alıcılı Google TV 9,999 TL, 50 İnç Android TV 8,799 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

1 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Elektronik grubunda Casper cep telefonu ve bilgisayar karşılıyor. 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu Casper Cep Telefonu 7,999 TL, HP markaı ile Windows 11 Home ve AMD reyzen 5 işlemcili Hp Notebook 10,999 TL'den satılacak.

BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. HP Tanklı Yazıcı 4,999 TL, OPPO Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 829 TL, Phılıps El Feneri 149 TL, Aynı anda 2 cihaz şarj edebilme özelliğiyle dikkat çeken Phılıps Hızlı Şarj Aleti 199 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

Bim Aktüel 1 Eylül 2023 Kataloğu ilk sayfa detaylarında yer almış fırsat ürünleri devamında dikkat çeken ürünleri; Braun Blender Set 1,599 TL, Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1,499 TL, Kumtel Turbo Fırın 1,799 TL, Kumtel Yağsız Airfryer 1,799 TL, Kumtel İnox Tost Makinesi 1,099 TL, Fakir Tastea Çay Makinesi 799 TL, Heifer Işıklı Kettle 379 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 279 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Glass in Love 3'lü Cam Dondurma-Tatlı Kasesi 69 TL, Glass in Love 6'lı Cam Espresso Bardağı 49 TL, Glass in Love Cam Gravürlü Bardak 14,50 TL, Bonera Karnıyarık Tenceresi 189 TL, Chef's Tava 99 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Relax Çelik Termos 299 TL, Relax Çelik Termos 189 TL, Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 32,50 TL, Yuvarlak Tencere 28,50 TL, İkili Süzgeç 39,50 TL, Tuzluk Biberlik 2'li Set 14,50 TL, Cam Baharatlık 10 TL,

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Borcam by Paşabahçe Borcam Fırın Tepsisi 99 TL, Paşabahçe Live Beautiful Fincan Takımı 12 Parça 149 TL, Lav 2'li Salata Kasesi 65 TL, Lav 6'lı Kase 44,50 TL, Kristal Sürahi 1 Litre 62,50 TL, Mutfak Seti 9 Parça 99 TL, Kare Kase 14,50 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta; Büyük Boy Valiz 629 TL, Orta Boy Valiz 529 TL, Küçük Boy Valiz 349 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Happy Life Telefon Tutucu 5,25 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 38,50 TL, Baskılı Su Kovası 27,50 TL, Saklama Kutusu 37,50 TL, Saban Askı Seti 5'li 22,50 TL, Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 10 TL fiyattan yer alıyor.

BİM 1 Eylül Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 75 TL, Pötikareli Sofra Bezi 34,50 TL, BabyCo Tekli Bebek Body 31,50 TL,

Kız-Erkek Çocuk Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 119 TL, Kız-Erkek Çocuk Sıfır Yaka Sweatshirt 89 TL, Erkek Şort 54,50 TL, Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Tişört 89 TL, Kız-Erkek Çocuk Polo Yaka Sweatshirt 99 TL, Kız-Erkek Çocuk Ribanalı Eşofman Altı 75 TL, Kadın – Erkek Spor Ayakkabı 199 TL, Çocuk Spor Ayakkabı 169 TL olacak.