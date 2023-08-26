BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 29 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 29 Ağustos 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM 29 Ağustos 2023 aktüel kataloğunda bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, Kahvaltılıklar, Soslar, Bakliyat ve Hazır Gıda grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 29 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü Tereyağı, sirke, salça, pilavlık bulgur, zeytin, piliç salam, köri soslu noodle ve 5 kiloluk yarım yağlı yoğurt gibi ürünler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 29 Ağustos Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Teksüt 1 Kg Tereyağı 179 TL, Pınar 1 Kg Siyah Zeytin 69,50 TL, Alpro 1 Litre Badem Sütü 49,90 TL, Banvit 1000 gr Piliç Salam 38,50 TL, İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL, Dost 4×1 Litre %1 Yağlı Süt 72,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Dost 2 Litre %1.2 Yağlı Ayran 31,50 TL, Danone 12×180 ml Çilekli Süt 62,50 TL, Eker 4×100 gr Probiyotik Yoğurt 26,50 TL, Danone 90 gr Süprix Çilekli Yoğurt 14,75 TL, Becel 2×250 gr Zeytinyağlı Kase Margarin 38,50 TL, İçim 1000 gr Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 139 TL, Gündoğdu 1200 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 159 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu salı hazır gıdalar kapsamında; Heinz 700 gr Ketçap 42,50 TL, Tamek 240 gr Acı Sos 24,50 TL, Tariş 5 Litre Beyaz Sirke 42,50 TL, Tamek 220 gr Ranch Sos 24,50 TL, Seğmen 1 Kg Çilek Reçeli 49,50 TL, Natürsan 500 gr Pul Biber 59,50 TL, Tamek 260 gr Barbekü Sos 24,50 TL, Namet 150 gr Dana Kebap 29,75 TL, Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

29 Ağustos BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; SuperFresh 3×75 gr Ton Balığı 59,50 TL, Akasya 2500 gr Pilavlık Bulgur 38,25 TL, Tamek 830 gr Domates Salçası 34,50 TL, Dudomi 10×70 gr Körili Noodle 39,50 TL,

Yeni Kavaklıdere 250 ml Soya Sosu 19,50 TL, Pakmaya Instant 9×10 gr Kuru Hamur Mayası 26,50 TL, Kaanlar 550 gr Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 39,50 TL, Cupido Topitanem 750 gr Beyaz Çikolata ve Kakaolu Tahıl Gevreği 57,50 TL'den satılacak.