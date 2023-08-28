ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 30 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 30 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Kokusuz ve dumansız pişirme, özelliği ile harika mangallar yapacağınız seramik ızgaralı Hararet Akıllı Izgara 2,299 TL'den satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Termos ve Mataralar, Çalışma Koltuğu, Harika Mobilyalar ile Temel ihtiyaç kategorisinde muhteşem ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Sarex Doğrayıcı 349 TL, Awox Dual Çay Makinesi 289 TL, Hararet Akıllı Izgara 2.299 TL, Sinbo SVC 3486 Elektrikli Süpürge 949 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğundaki ev eşyası grubunda çok sayıda gardrop ve kitaplık yer alıyor. Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 5.199 TL, Matal Dekoratif Kitaplık 1.149 TL, 5 Raflı Modern Kitaplık 699 TL, Seyran 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3.499 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8.999 TL ve Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.699 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 30 Ağustos kataloğunda ev eşyaları kapsamında; Donna Fileli Çalışma Koltuğu 1.599 TL, Moya Çocuk Çalışma Koltuğu 549 TL ve Winney Çalışma Koltuğu 999 TL, Lübnan Raflı Çalışma Masası 749 TL ve Melisa Çalışma Masası 1.099 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogtaki indirim fırsatları bu kadarla sınırlı değil. Termos çeşitlerinde; Awex Thermal 360 Bardaklı Termos 1,2 Litre 699 TL, Contigo Westloop Mat Siyah 470 ml 949 TL, Huron 470 ml 599 TL, Swish Su Matarası 500 ml 499 TL, Pinnacle 300 ml 799 TL, Byron 720 ml 849 TL ve Byron Termos 470 ml 649 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok 30 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda 6'lı Ülker Çizi 25 TL, 100 gram Jacobs Monarch Gold 40 TL, 4x1 litre Çamlıca Gazoz 50 TL 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Jel 49 TL'den satışa sunulacak.

BİM 29 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK kırtasiye ürünleri 2023 kataloğu