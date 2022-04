A101'de bu hafta neler var? A101 17 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde 849 TL fiyatıyla elektrikli süpürge öne çıkıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Elektronikten beyaz eşyaya, Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektronikten tamirat ürünlerinden Ev tekstili ve bebek ürünlerine varana kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Lenovo Ideapad 3 Notebook, Piranha 12V Akülü Vidalama Seti, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Homend Foodrunner El Mikseri, Kiwi Kablosuz Mini Süpürge, Uzaktan Kumandalı 9W Led Ampul, Airfresh Hava Nemlendirici, Cem Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası, 4+1 Profil Merdiven, Metaltex 2 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri, Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası, Brillant Bebek Nevresim Takımı, Çocuk Sandalyesi ve Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında 4K Ultra HD smart özelliği ve dahili wifi ve bluetoothlu akıllı kumandası 3 yıl Vestel servis garantisi ile 7.599 TL fyatıyla Toshiba 58″ Ultra HD Android Tv geliyor.

Ayrıca 4K Ultra HD smart özelliği ve dahili wifi ve bluetoothlu 3 yıl Vestel garantili Toshıba 43″Ultra HD Smart TV 5299 TL, Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli, 2 yıl Sunny garantili Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2399 TL'den alıcı bekliyor olacak.

A101 Aktüel 14 Nisan 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL, Lenovo Ideapad 3 Notebook 3.799 TL, QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199 TL ve uzaktan kumandalı 9w LED ampul ise 37,95 TL'den geliyor.

A101 kataloğunun ikinci sayfasında beyaz eşya ürünleri bulunuyor.

A101'de bu hafta; SEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL ve SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL'den geliyor.

A101 14 Nisan 2022 kataloğunda elektrik aksesuarları yer alıyor. Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 279,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Uzatma Kablosu 99,95 TL ve Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 79,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'in elektrikli ev aletleri arasında ise; Homend 2035H Foodrunner El Mikseri 279 TL'den, Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL ve Kiwi Doğrayıcı 169 TL ve Fantom cc3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL'den geliyor.

Kişisel bakım kapsamındaki elektronik ürünlerde ise; prilla Saç Kesme Makinesi 139 TL, Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 119 TL ve Airfresh Hava Nemlendirici 3300 ml 239 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101'de bu hafta satılacak olan bebek ürünleri kapsamında Fisher-Price Mama Sandalyesi 249,95 TL fiyatla yer alıyor. Bebeğinizin önemli ihtiyaçlarından; MGS Mama Sandalyesi 149,95 TL, Fisher-Price Sesli Lazımlık 179,95 TL, Fisher-Price Oyuncak İlk Arabam 129,95 TL'den geliyor.

A101'de bu hafta; Bebekler için Silk&Blue markalı olarak gelen pijama takımları, battaniyeler, body ve atletler uygun fiyattan satılacak.

A101 aktüel kataloğunun Bebek Tekstil ve Giyim grubunda yer alan muhteşem fırsat ürünleride DoReMi Bayan Seamless Hamile Taytı 69,95 TL, Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 54,95 TL, Bebek Mama Önlüğü 27,95 TL, Bebek Pijama Takımı 42,95 TL, Kız Bebek Tişört Tayt Takım 39,95 TL, Bebek 2'li Yarım Kollu Çıtçıtlı Body 39,95 TL, Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 29,95 TL, Bebek Soket Çorap 12,95 TL, Bebek Kapitoneli Yelek 21,95 TL, Bebek Külotlu Çorap 16,95 TL, Bebek Örme Yelek 17,95 TL, Bebek Banyo Eldiveni 7,95 TL, Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Body Atlet 15,95 TL, Little Planet Bebek Müslin Battaniye 34,95 TL, Little Planet Bebek Ağız Mendili 5'li Set 15,95 TL, Little Planet Bebek Muslin Ağız Bezi 9,95 TL, Little Planet Bebek Triko Örgü Patik 8,95 TL'den alıcı bekliyor olacak.

Ayrıca; Anne Yanı Bebek Yatağı 79,95 TL, Kiwi Biberon Isıtıcısı 199 TL, Kiwi Bebek Saç Kesim Makinesi 99,95 TL, Piranha Bebek IP Kamera 299 TL, Nuk Cam Biberon Çeşitleri 79,95 TL, Cam Biberon 2'li Set 22,50 TL, Cam Matara 7,50 TL, Desenli ve Lisanslı Bardak 2,95 TL, Çocuk Sandalyesi 45 TL, Desenli Çocuk Taburesi 17,50 TL, Çocuk Klozet Adaptörü 24,95 TL, Giderli Şeffaf Bebek Küveti 69,95 TL, Şeffaf Su Kovası 29,95 TL, Şeffaf Maşrapa 6,95 TL, Ledli Baykuş Gece Lambası 19,95 TL, Bebek Hastane Çıkışı 59,95 TL, Brillant Bebek Nevresim Takımı 99,95 TL, Brillant Bebek Baskılı Pike 34,95 TL, Bebe Welsoft Nohut Battaniye 39,95 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 34,95 TL, Plastik Çocuk Elbise Askısı 6'lı 8,50 TL, Ayakkabı 0-1 Yaş Çeşitleri 8,95 TL'den satılacak.

A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki bebek ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Kiwi Biberon Isıtıcısı 199 TL'den satışa sunulurken, Bebek güvenlik ekipmanı kapsamında ise Piranha Bebek IP Kamera 299 TL, Desenli ve Lisanslı Bardak 2,95 TL, Çocuk Sandalyesi 45 TL ve Desenli Çocuk Taburesi 17,50 TL'den,

Çocuk Klozet Adaptörü 24,95 TL, Giderli Şeffaf Bebek Küveti 50 Litre 69,95 TL ve Şeffaf Su Kovası 13 Litre 29,95 TL, Şeffaf Maşrapa 1,5 litre 6,95 TL, Ledli Baykuş Gece Lambası 19,95 TL, Bebek Hastane Çıkışı 5'li 59,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta tadilat ve tamiratlar için hırdavat ürünleri ile Bahar temizliği için Boya ve Boya malzemeleri yer alıyor.

A101'in tadilat kapsamında satışa sunulacak ürünlerinde; Piranha Şarjlı El Testeresi 649 TL, Profil 4+1 Merdiven 229,95 TL, Casati 10 Kg Sinergia Tavan Boyası 89,95 TL, Casati 10 Kg Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 109,95 TL, Boyacı Tulumu 14,95 TL, Takım Çantası 44,95 TL, Slim 12 Gözlü Organizer 19,95 TL, Tornavida 3'lü Set 16,95 TL, Boya Rulosu 14,95 TL, Hobi Boyacı Seti 14,95 TL, Hobi Boyacı Seti 9,95 TL, Tek Fiyat Boya Ürünleri 5,95 TL fiyatla raflarda yerini alacak.