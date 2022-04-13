BİM'de bu hafta neler var? BİM 15 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kamp malzemeleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Termoslu Filtre Kahve Makinesi, İpli Plastik Salıncak, Stanley Termos, Kafa Lambası, Kamp ve Av Bıçağı, Katlanır Kamp Sandalyesi gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 15 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 15 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu DS8500 58" Android Tv, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, İki Kişilik Otomatik Çadır, Intex Şişme Yatak, Chef's Pro Kavurma Sacı ve Schwartz Saç Kesme Makinesi, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Dede İpli Plastik Salıncak, Stanley Outdoor Termos 1,3 Litre, Kafa Lambası, Tws Fs55 Kulaklık, Kamp ve Av Bıçağı, Katlanır Kamp Sandalyesi, Polosmart Powerbank uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kamp ürünleri ile Çok amaçlı ürünler, Züccaciye ve mutfak ürünleri ile Eğitici ve öğretici oyuncak çeşitleri yer alıyor. İşte 15 Nisan 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Dijitsu 58″ Android Tv 6,499 TL, Android işletim sistemli HD Ready Woon 43″ Android TV 3,999 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev aletleri grubunda yer alan Fakir Sport Blender ve Sürahi Seti 349 TL, Fakir Filitre Kahve Makinesi 239 TL, 4 fincan kahve kapasiteli termos bardaklı Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TL, Fakir Mikser 229 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de büyük ilgi görecek olan Kamp ürünlerinde; Stanley 1,3 Litre Outdoor Termos 399 TL, Stanley 1 Litre Outdoor Termos 319 TL, İki Kişilik Otomatik Çadır 399 TL, Intex Şişme Yatak 299 TL, Kamp ve Av Bıçağı 199 TL, Tek Kişilik Uyku Tulumu 249 TL,

Katlanır Kamp Sandalyesi 99,90 TL, Şişme Yastık 22,50 TL, İthal Hamak 149 TL, Çekiçli Çok Amaçlı El Aleti 139 TL, Kafa Lambası 79,90 TL, Mangal 119 TL, Karabina 5'li Seti 32,50 TL, Dede İpli Plastik Salıncak 149 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta Mutfak ve Züccaciye ürünleri kapsamında; Chef's Pro Kavurma Sacı 119 TL, Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 89,90 TL, Relax Çelik Termos 149 TL, Relax Termos 99,90 TL, Bonera Granit Efektli Dikdörtgen Tepsi 119 TL, Tek Fiyat Ürünler 39,90 TL,

Paşabahçe 6'lı Gastrobouutiue Kase 24,90 TL, Paşanahçe Ayaklı Çay Bardağı 29,90 TL,Paşabahçe Su Şişesi 19,90 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 12,90 TL, Desenli Kahve Bardağı 4,90 TL, Pirge Soyacak 25,90 TL, Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 32,50 TL'den satışta olacak.

Ayrıca; Kalorifer Peteği Fırçası 9,90 TL, Kare Badya 19,50 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 44,90 TL, Kadın Spor Ayakkabı 79,90 TL, Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL, Desenli Mikrofiber Havlu 2'li 19,90 TL, Erkek Çift Cepli Kamuflajlı Şort 37,50 TL, Polosmart Data Şarj Kablo Çeşitleri 29,90 TL, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 99,90 TL, Tws Fs55 Kulaklık 129 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerde; Gösterge ışıklı Fakir Saç Düzleştirici 149 TL, Paslanmaz çelik bıçaklar, paket içeriğinde bir çok aksesuarı bulunan 2 yıl garantili Schwartz Saç Kesme Makinesi 149 TL olarak raflarda yerini alacak.

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