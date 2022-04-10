BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 12 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kaşar, tereyağı ve reçel çeşitlerinde indirimler yer alıyor. Bu hafta Salı günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Ramazana özel sahurluk ve iftarlık gıda ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 12 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 12 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Haftanın Önerileri etiketi ile hazırlanıp toptan fiyatlarla sizlere sunulacak ürün grupları arasında Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt ürünleri, kahvaltılık ürünler, atıştırmalıklar ve bisküvi çeşitleri ile temel ihtiyaç grubundaki bazı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta et ürünleri kapsamında; Danet 400 gr Dana Evlik Sucuk 49,90 TL, Danet 100 gr Dana Füme Kavurma 19,90 TL, Namet 150 gr Piliç Füme 11,90 TL ve Maret 110 gr Dana Dilimli Macar Salam 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı kahvaltılık ürünlerde de indirimler bulunuyor. BİM 12 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki kahvaltılık grubunda; Serel 850 gr Sade Teneke Helva 39,90 TL, Serel 850 gr Kakaolu Teneke Helva 39,90 TL, Anavarza 220 gr Çiçek Balı 15,90 TL'den satılacak.

Ayrıca; Mezzet 500 gr Portakallı Revani 14,90 TL, Mezzet 500 gr Haşhaşlı Revani 14,90 TL, Finefood 2,5 Kg Dondurulmuş Patates 49,90 TL, Nilky 500 ml Badem Sütü 11,50 TL ve Çaykur 500 gr Altınbaş Klasik Siyah Çay 24,90 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM Aktüel Kataloğunun ikinci sayfasında yine süt ürünleri, sucuk, sosis, pilavlık bulgur, kaşar ile kakaolu krema çeşitleri yer alıyor.

BİM Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki hazır grubunda yer alan indirimli ürünleri devamında; Aknaz 2000 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 99,90 TL, Pervin 900 gr Tuzlu Kova Tereyağı 64,90 TL, Dost 400 gr Çiftlik Kaşkaval Peyniri 27,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme İzmir Tulum Peyniri 18,90 TL,

Aknaz Gurme 500 gr Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 29,90 TL, Aknaz Çiftlik 400 gr Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 17,50 TL, Dost 500 gr Laktozsuz Süzme Peynir 16,90 TL, Dost 500 gr Probiyotik Süzme Peynir 16,90 TL,

Özkaleli 300 gr Zile Pekmezi 17,90 TL, Dost Gurme 125 gr İncirli ve Cevizli Meyveli Yoğurt 5 TL, Dost Gurme 125 gr Elmalı ve Tarçınlı Meyveli Yoğurt 5 TL, Polonez 50 gr Dana Füme Et 6,90 TL, Polonez 50 gr Karabiberli Dana Füme Et 7,90 TL, Polonez 300 gr Hindi Kokteyl Sosis 15,50 TL'den Kataloğundaki Salı gününden itibaren Bim Market indirim reyonlarında yer alacak.

Bim Aktüel indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Torku 750 gr Tereyağı 64,90 TL, Torku 600 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 47,50 TL, Torku 2000 gr Tam Yağlı Yoğurt 24,90 TL, Torku 2×200 gr Labne 22,50 TL, Torku 1 Litre Tam Yağlı Pastörize Çiftçi Sütü 12,90 TL, Torku 1 Litre Ayran 6,90 TL, Torku 6×180 ml Çilekli Süt 16,90 TL, Torku 6×180 ml Kakaolu Süt 16,90 TL, Torku 6×180 ml Muzlu Süt 16,90 TL,

Torku 500 gr Dana Kangal Sucuk 49,90 TL, Torku 220 gr Dana Kokteyl Sosis 21,90 TL, Torku 1000 gr Frema Kakaolu Fındık Kreması 49,90 TL, Torku 370 gr Banada Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 19,90 TL, Torku 200 gr Kakaolu Helva 11,25 TL, Torku 200 gr Sade Helva 11,25 TL, Torku 1000 gr Pilavlık Bulgur 12,90 TL, Torku 1000 gr Köftelik Bulgur 12,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM 12 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri devamında; Torku 500 ml Üzüm Sirkesi 9,90 TL, Torku 500 ml Elma Sirkesi 9,90 TL, Torku 750 gr Üzüm Pekmezi 29,90 TL, No On 4×250 ml Gazlı İçecek Bitkisel Aromalı 17,90 TL, Torku 1000 ml Şeftali Aromalı Buzlu Çay 10,90 TL, Torku 420 gr Ruşeymli Çikolatalı Bulgur Gevreği 17,90 TL, Torku 4×175 gr Pötibör 19,90 TL, Premio 3×110 gr Sütlü Kremalı Kakaolu Bisküvi 12,50 TL,

Torku 4×76 gr Favorimo Muz Kremalı Sandviç Bisküvi 9,90 TL, Torku 3×83 gr Tam Kakaolu Kremalı Bisküvi 9,90 TL, Torku 3×83 gr Tam Sütlü Kremalı Sade Bisküvi 9,90 TL, Torku 3×90 gr Tam Kakaolu Ruşeymli Kurabiye 9,90 TL, Torku 3×90 gr Tam Kurabiye Kırmızı Meyveli Ruşeymli Kurabiye 9,90 TL, Torku 3×80 grTam Ruşeymli Bisküvi 7,50 TL, Torku 40 gr Miniki Kakaolu Sütlü Kremalı Kek 2,90 TL, Torku 420 gr Ruşeymli Sade Bulgur Gevreği 17,90 TL'den satışa sunulacak.