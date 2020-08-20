A101 20 Ağustos 2020 kataloğu: A101'de bu hafta neler var?

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:46

A101 20 Ağustos 2020 kataloğundaki aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta uygun fiyata derin dondurucu, buzdolabı, cep telefonu ve televizyon satılacak. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101'e bu hafta gelen ürünlerin çoğunluğunu kırtasiye malzemeleri kaplıyor.

A101 20 Ağustos 2020 kataloğunda bu perşembe; Kırtasiye malzemeleri, 6 çekmeceli derin dondurucu, akıllı saat, çift kişilik nevresim takımı, örme masa örtüsü, banyo aksesuarları, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, ayakkabı dolabı ve porselen yemek takımı bulunuyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

A101 20 Ağustos 2020 kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Müşteriler A101'in açılış saatinden itibaren gelen aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan A101 aktüel ürünler kataloğunda birçok okul malzemesi ve mutfak araç gereçleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Bu hafta A101'e gelecek olan ürünlerde; Toshiba 58" Ultra HD Smart Led Televizyon, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon, Honor 9X 128 GB Cep Telefonu, Samsung Powerbank 10.000 mAh, Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik, Piranha El Fanı, SEG Derin Dondurucu, SEG Buzdolabı, Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı, Altus Tost Makinesi, Singer Overlok Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, 3 Çekmeceli Organizer, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

Bu hafta perşembe günü satışa sunulacak olan A101 kırtasiye ürünleri 2020 kataloğunda birçok okul malzemesi müşterilerin beğenisine sunuluyor. Her perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101'de haftanın fırsatlarında okul ihtiyaçlarının dışında teknolojik ürünler ve mutfak araç gereçleri geliyor.

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