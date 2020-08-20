Bu Cuma BİM'de neler var? 21 Ağustos 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:20

Bu hafta BİM'e okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri geliyor. BİM'in cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye malzemelerinde büyük indirimler var. Peki Bu cuma BİM'de neler var? Okulların açılacak olmasıyla birlikte veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları alma telaşına düştü. Ağustos'un 21'inde satışa sunulacak olan BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar öğrencileri bekliyor. BİM'e kalem, defter, beslenme çantası, boya ve daha birçok kırtasiye malzemesi geliyor. Bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda birçok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunuluyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İşte 21 Ağustos 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğundaki kırtasiye ürünleri...

BİM okul malzemeleri 2020 kataloğunda bu hafta kalemden okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Okul çantası, kalem, silgi, matara, kalemtraş, defter, boya, beslenme çantası ve daha çok fazlası BİM'in okul ihtiyaçları kataloğunda yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDAKİ KIRTASİYE MALZEMELERİ

Bilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TL

Gaming Çalışma Masası 249 TL

Çalışma Masası 179 TL

5 Katlı Kitaplık 79,90 TL.

Studi Mantar Pano 9,95 TL

Sırt Çantası 39,90 TL

Erkek Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL.

Kız Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL

Anaokulu Çantası 24,90 TL

25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 4,50 TL.

Studi 10'lu Fon Kartonu 9,95 TL.

Studi 12'li Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 14,90 TL

TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 15,90 TL.

Studi Yetişkin Kalem Çantası 4,95 TL.

Metal Masaüstü Kalemlik 5,95 TL

Studi Beslenme Kabı 4,95 TL.

Studi Tritan Matara 19,90 TL

Studi Çelik Matara 27,50 TL

Mikasa Voleybol Topu 89,90 TL.

Mikasa Futbol Topu 79,90 TL.

Studi Tel Zımba Makinesi 5,95 TL

A4 Desenli Çıtçıtlı Dosya 1,95 TL.

Studi Evrak Dosyası 2,95 TL

Casio Hesap Makinesi 34,90 TL.

Çift Taraflı Yazı Tahtası ve Kalemi 4,95 TL.

Studi Silici Set 6,95 TL.

Studi 40'lı Renki Ataş 1,75

Desenli Mini Sırt Çantası 26,90 TL.

NorthPacific Bold Sırt Çantası 79,90 TL

Desenli Sırt Çantası 26,90 TL.

Laptop Çantası 34,90 TL.

Terra Sırt Çantası 49,90 TL.

Dağ Desenli Ortaokul Çantası 39,90 TL.

Ponponlu İlkokul Çantası 49,90 TL.

Desenli Proje Çantası 9,95 TL.

A4 Fotokopi Kağıdı 14,95 T.

Studi Boyama Önlüğü 9,95 TL.

Studi 12'li Jumbo Keçeli Kalem 7,95 TL.

Studi Renkli Fotokopi Kağıdı 7,50 TL.

Studi 12'li Üçgen Jumbo Boyama Kalemi 14,90 TL.

Studi 12'li Tüp Kuru Boya Kalemi 12,90 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.