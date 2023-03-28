A101'de bu hafta neler var? A101 30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri görücüye çıktı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili, Giyim ve Ramazan ayı için hazırlanan gıda ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Waffle makinesinden çaycıya, kapaklı krep-balık tavasından televizyona varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 30 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Volta EV1 Elektrikli Araç ürünü 119.990 TL fiyatıtla dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Cep Telefonları, Elektrikli Bisiklet, Çok Amaçlı Ev eşyaları, Tekstil ve giyim ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 11999 TL, Toshıba 50″ Ultra HD Android TV 7499 TL, Hı-Level 43″ Full HD Android Smart led TV 4299 TL, Samsung 58 4K Crystal UHD TV 14299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Çift simli, parmak izi okuyuculu, 6.5″ ekran, 8 GB Ram, 256 GB hafızaya sahip Samsung S20FE Cep Telefonu 12199 TL olarak satışa sunulacak. Yine yüz tanıma özellikli, 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı TCL 20E Cep Telefonu 2899 TL olacak.

A101'de bu hafta elektronik eşyalarda; GoSmart Bluetooth Kulaklık 139 TL, GoSmart Kulakiçi Kulaklık ve Powerbank 149 TL, GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 99,95 TL, GoSmart Kulak İçi Kulaklık 24,95 TL, GoSmart Bluetooth Hoparlör 79,95 TL, Mouse Pad 59,95 TL'den satılacak.

A101 30 Mart kataloğundaki indirimli ürünlerin Beyaz Eşya grubunda; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özelliği ile 1200 devirli SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 6499 TL, SEG Bulaşık Makinesi 5399 TL, Flavel 6 KG Çamaşır Makinesi 4899 TL, REGAL Çift Camlı Beyaz Ankastre Set 6599 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunda; iwi Waffle Makinesi 299 TL, Flavel El Blender Seti 439 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 579 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 379 TL, QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 249 TL, Oral-B Pro 600 Cross Action Şarjlı Diş Fırçası 439 TL, Oral-B Cross Action Şarjlı 3+1 Diş Fırçası Yedek Başlığı 199 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 329 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

Züccaciye ve Mutfak grubunda; Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 169,95 TL, Manuel Doğrayıcı 59,95 TL, Bas Aç Mikrodalga 3'lü Saklama Kabı 19,95 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 34,95 TL, Saklama Kabı 14,95 TL, Yuvarlak Kase Set 39,95 TL, Süzgeçli Kase ve Mikser Kase Ürünleri 24,95 TL, Benekli Kase 22,50 TL, Desenli 2'li Tuzluk Seti 24,95 TL, Baharatlık ve Limon Sıkacağı 9,95 TL, Desenli Porselen Kase 27,50 TL, Buzdolabı Organizeri 11,50 TL, Contalı Saklama Kapları 15,95 TL, Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 119,95 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL, Brita Maxtra ve 2'li Yedek Filtre 149,95 TL, Cam 7'li Pipet 19,95 TL, Meyve Şekilli Pipetli Suluk 14,95 TL, Meyve – Sebze Bıçağı 3'lü 18,50 TL, Titanyum Lazer Kesim Bıçak 18,50 TL,

A101 Aktüel Kataloğunda indirim fırsatlarının devamında Çok Amaçlı ev eşyaları var. A101'de bu hafta; 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2.299 TL, Büyük Boy Hurç 39,95 TL, Küçük Boy Hurç 29,95 TL, Eşya Kutusu 49,95 TL, Çöp Kovası 12,95 TL, Banyo Seti 179,95 TL, Çok Amaçlı Kutu 14,95 TL,

Organizer 3'lü Sepet 39,95 TL, Küpe Çeşitleri 49,95 TL, 4+1 Merdiven 349,95 TL, Asya Lale İlkbahar Çiçek Soğanı Çeşitleri 24,95 TL, Asya Lale Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 29,95 TL, Legend Lux Torba Yaylı Yatak 2.990 TL, Tek Kişilik Baza&Başlık Set 1.990 TL, Çift Kişilik Baza&Başlık Set 3.890 TL fiyattan satılacak.

A101 30 Mart 2023 A101 aktüel kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda bu hafta; Dynamic Yaylı Yatak 1.090 TL, Therapy Süngerli Yatak 890 TL, Karartma Hazır Fon Perde 109 TL, Pamuklu Desenli Paspas 39,95 TL, Pamuklu Desenli Banyo Klozet 2 Parça Takım 139 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 79,95 TL, Yastık 2'li Kılıf 39,95 TL, Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 89,95 TL, Bayan Dantelli Bralet Takım 69,95 TL, JUNO Bayan Hasırlı Terlik 29,95 TL, JUNO Bay ve Bayan Terlik 69,95 TL'den satılacak.

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