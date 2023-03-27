ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 29 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli El Aletleri, Tadilat ve Tamirat ürünleri, Solar aydınalatma ürünleri ile bahçe ve Balkonlarınız için ihtiyaç duyulacak Saksı Çeşitleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta; budama makası, tetikli su tabancası, sprey sulama ve çiçek sulama kabı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca dekoratif çiçeklik 119,90 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 29 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Bahçe Hortumu 119,90 TL, Metal Bahçe Tırmığı 34,95 TL, Çatal Çapa 34,95 TL, Çatal Çekiç 44,95 TL, Saplı Keser 44,95 TL, El Testeresi 34,95 TL, Budama Makası 29,95 TL, Lüks Budama Makası 49,95 TL, Su Tabancası 2 Fonksiyonlu 74,95 TL, Tekli Su Tabancası 59,95 TL, Sprey Sulama 11,95 TL fiyatla satışa sunuldu.

ŞOK 29 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Pil yada elektrik enerjisi gerektirmeyen su geçirmez yapıya sahip olan Solar Dış Mekan aydınlatmaları yer alıyor. Solar led Işık 79,95 TL, Solar Lüx Bahçe Lambası 129,90 TL, Solar Led Işık 99,95 TL, Suya dayanıklı yapısı dış mekan kullanımına uygun olan Sensörlü Solar Duvar Lambası 79,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Tadilat ve tamirat işlerininde kullanacağınız Hırdavat ürünleri, Bahçe ve Balkon Saksıları, Bahçe Bitkileri ile Temel ihtiyaç gubunda çok çeşitli ürünler büyük indirimler ile sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Fil ve Kuğu Çiçek Sulama Kabı 24,95 TL, Merdiven 349,90 TL, Dekoratif Çiçeklik 119,90 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 11,95 TL, Çiçek Toprağı 14,95 TL, Kaktüs Saksı 14,95 TL, Kaktüs Balkon Saksı 11,95 TL,

Şok 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli kataloğunda büyük indirimlerle ile satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Alovere Saksı Çiçeği 19,90 TL, Rustik Taş Saksı 9,99 TL, Prizma Saksı 19,95 TL, Piramit Saksı 12,95 TL, Sümbül Saksı 19,95 TL, Sahra Saksı 11,95 TL, Sahra Balkon Saksı 24,95 TL, Kemer Saksı 24,95 TL, Kemer Balkon Saksı 29,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Saksı grubundaki harika fırsat ürünleri ürünleri ise; Kaktüs Saksı 14,95 TL, Kaktüs Balkon Saksı 11,95 TL, Alovere Saksı Çiçeği 19,90 TL, Rustik Taş Saksı 9,99 TL, Prizma Saksı 19,95 TL, Piramit Saksı 12,95 TL, Sümbül Saksı 19,95 TL, Sahra Saksı 11,95 TL, Sahra Balkon Saksı 24,95 TL, Kemer Saksı 24,95 TL, Kemer Balkon Saksı 29,95 TL olacak.

Şok Aktüel 29 Mart 2023 Kataloğunda Baharın gelmesi ile ihtiyaç duyduğunuz Saksı grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK'un bu hafta yayınlanan kataloğundaki bahçe grubunda yer alan fırsatları ise; Bahçe Hortumu 119,90 TL, Metal Bahçe Tırmığı 34,95 TL, Çatal Çapa 34,95 TL, Çatal Çekiç 44,95 TL, Saplı Keser 44,95 TL, El Testeresi 34,95 TL, Budama Makası 29,95 TL, Lüks Budama Makası 49,95 TL, Su Tabancası 2 Fonksiyonlu 74,95 TL, Tekli Su Tabancası 59,95 TL, Sprey Sulama 11,95 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK Ramazan kolisi 2023 kaç TL? ŞOK Ramazan erzak kolisinde neler var? Fil ve Kuğu Çiçek Sulama Kabı 24,95 TL, Merdiven 349,90 TL, Dekoratif Çiçeklik 119,90 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 11,95 TL, Çiçek Toprağı 14,95 TL fiyatı ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Tat 900 gram Ketçap 51 TL yerine 34 TL, Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 75,50 TL yerine 30 TL, Vanish Oxi 1000 ml Leke Çıkarıcı 84,90 TL yerine 45 TL'den satılacak.