BİM'de bu hafta neler var? BİM 31 Mart 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 31 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Saksı çeşitleri ve bahçe-balkon dekorasyonu için gerekli ürünler yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Ev eşyaları, Balkon ve Bahçe grubunda harika ürünler, Pratik Ev Eşyaları, züccaciye ve Mutfak ürünleri ve Çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Dijitsu 58 İnç UHD Android Led TV 6,899 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 31 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Dijitsu 58 İnç UHD Android Led TV 6,899 TL, LG markası ile 2 yıl garantili Smart tv, dahili uydu- wifi ve bluetoothlu, youtube, netflix, premie video, exxen, blue tv uygulamalı LG 50 İnç UHD Smart TV 10,999 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 13,999 TL, 1.5 litre toz hazneli, 5 metrelik güç kablosu ile Fakir Atria Elektrikli Süpürge 1,899 TL, Dönen Başlıklı Taşıt Yıkama Fırçası 399 TL, Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat 69 TL, Motosiklet – Bisiklet Telefon Tutucağı 199 TL,

Oto Halı Paspas Seti 109 TL, Halı Bagaj Çantası 59,50 TL, Oto Boyun 2'li Yastık 59,50 TL, Şarjlı Led Flaşör 34,50 TL, Dunlop Kör Nokta 2'li Ayna 29,50 TL, Pratik Araç Lastik Tamir Kiti 24,50 TL, Bardaklıktan Telefon Tutacağı 89 TL, Telefon Tutacağı 49,50 TL, Dikiz Aynası Telefon Tutacağı 49,50 TL, Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutacağı 49,50 TL, Solar Sensörlü Projeksiyon Lamba 179 TL, Sensörlü Aydınlatma 99 TL, Solar Led Saplama 16,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk 16 TL, Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 219 TL, Bonera Kulplu Fırın Tepsisi 199 TL, Benante Desenli Baharat Seti 129 TL, Benante Desenli Saklama Kabı 129 TL, Benante Kahvaltı Tabağı 59 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 49 TL, Paşabahçe Estrella 6'lı Pasta Tabağı 99 TL, Paşabahçe Estrella 6'lı Kase 79 TL,

Paşabahçe Stella Kristalin Şekerlik 69 TL, Paşabahçe Şelale 6'lı Çay Bardağı 49 TL, Paşabahçe Estrella Kase 39 TL, Paşabahçe Su Şişesi 39 TL, Okyanus Home Sabunluklu Mutfak Organizeri 89 TL, Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı 26,50 TL, Okyanus Home Süzgeç 19,50 TL, Lav Nisa Kulplu Çay Bardağı 69 TL, Lav Ayaklı Tatlı Kasesi 16,50 TL, Rakle Gravürlü Su Seti 89 TL, Rendeli Saklama Kabı 75 TL, Cam Cezve 34,50 TL, Pirge Soyacak 34,50 TL, Saplı Gırgır 29,50 TL, Mutfak Gereçleri 27,50 TL olacak.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 31 Mart Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; 4 Bölmeli Sera Dolabı 399 TL, Hasır Dekoratif Sepet 99 TL, Metal Bitki Destek Çubuğu 75 TL, Dekoratif Metal Bahçe Çiti 69 TL, Rüzgar Zili 69 TL, Çiçek Yetiştirme 4'lü Çanta 59 TL, Dekoratif Kuş 59 TL, Tazecik Sebze Yetiştirme Kiti 34,75 TL,

Çiçek Sulama Aparatı 34,50 TL, Tekerlekli Saksı Çek 32,50 TL, Bitki Besinleri 29,50 TL, Bitki Destek Kafesi 29,50 TL, Garden Life 10 Litre Bitki Toprağı 17,50 TL, Fide Dikme Aparatı 15 TL, Altın Renkli Metal Saksı 49 TL, Buule Orkide Saksısı 45 TL, Begonya Saksı 39,50 TL, Begonya Kaktüs Saksısı 7,50 TL, Begonya Balkon Saksısı 29,50 TL, Askılı Nergiz Balkon Saksısı 29,50 TL, Çiçek Sulama Kabı 23 TL, Renkli Saksı 9,50 TL, Kaktüs Sulama Kabı 5,50 TL TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta; Zaman Ayarlı Sulama Bağlantı Aparatı 109 TL, Hortum Sulama Başlık Çeşitleri 74,50 TL, Musluk Hortum Çoğaltıcı 59,50 TL, Kelepçeli Musluk Başlığı 19,50 TL, Stoplu Hortum Bağlantı Aparatı 12,75 TL, Stopsuz Hortum Bağlantı Aparatı 11,75 TL, Musluk Hortum Bağlantı Aparatı 9,75 TL, Çift Taraflı Hortum Bağlantı Aparatı 9,75 TL fiyatla çok amaçlı ürünler raflarda yerini alacak.

BİM 30 Mart kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Maisonette Sakura Desen Yüz Havlusu 39,50 TL, Maisonette Sakura Desen El Havlusu 15 TL, Letoon Kamuflaj Desen Spor Ayakkabı 249 TL, Erkek Pijama Takımı 155 TL, Erkek ve Kız Çocuk Pijama Takımı 99 TL, Kadın Pijama Takımı 149 TL, Sarar 180×220 cm Çift Kişilik Battaniye 99 TL, Sarar 150×200 cm Tek Kişilik Battaniye 79 TL, Jakarlı Koltuk Örtüsü 79,50 TL, Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL, Sakura Desen Kapı Önü Paspas 34,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Pelüş Anahtarlık 19,50 TL, Balık Yakalama Oyunu 119 TL, LC Oyuncak Kamyon 59 TL, Oyuncak Işıklı Sesli Asa 39,50 TL, Kral Şakir Hikaye Kitapları 35 TL, Işıklı Taç 22,50 TL, Sevimli Oyuncak Araba 19,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

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