07 Eylül 2020 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:54

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda Türk kahvesi makinesi, saç kurutma makinesi, dik süpürge, kulaklık, su ısıtıcısı, tost makinesi ve daha birçok üründe büyük indirimler var. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki A101'e bu hafta neler geliyor?

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'in perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerini Aldın Aldın!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Lenovo E10 Tablet, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, SEG A++ Bulaşık Makinesi, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, 3 Kapaklı Gardırop, Rapido Ofis Koltuğu, Çalışma Masası, 4 Raflı Kitaplık, Piranha Masaüstü Kablosuz Şarj Aleti, Arzum Pratical Dik Süpürge, SCHAFER Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi, Hascevher Düdüklü Tencere, Taraftar Lisanslı Nevresim Seti, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ce çok daha fazla ürün yer alıyor.

BİM 8 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!