07 Eylül 2020 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:05

ŞOK'ta bu hafta öğrencilerin okul ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aktüel ürünler Ekim ayının başına kadar satılmaya devam edecek. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında Televizyon, ütü makinesi,ankastre set gibi elektronik ürünler yer alıyor. ŞOK'ta ayrıca 'Okul İhtiyaçları Şok Ucuz' sloganı ile bir çok kırtasiye ürünü müşterilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Peki ŞOK'a bu hafta neler geliyor? İşte ŞOK 9 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta tost makinesi, saç kurutma makinesi, avizeler, güvenlik kamerası ve kişisel bakım ürünlerindeki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Ayrıca devam eden kırtasiye ürünleri de uygun fiyattan satışa sunuluyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'ta birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, mini fırın, televizyon ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta; Alpina 3’lü Ankastre Set 1079 TL. Şok Aktüel Teknoloji grubunda Rowel markası ile 2 yıl garantili, Süper dinamik kontrast, dahili uydu alıclı Rowel 32″ Led TV 799 TL. S-Link Dalgalanma Korum Adaptörü 39,95 TL. Karaoke Mikrofon 59,90 TL. 4K 1.5 metre HDMI Kablo 12,95 TL, Bluethooth Hoparlör 49,95 TL, Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL'den satışa sunulacak.

Eylül'ün 9'unda satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünlerde; Raks Saç Düzleştirici 54,90 TL. Sinbo Tost Makinesi 149 TL. Teba Elektrikli Çelik Cezve 59,90 TL. Arzum Markası ile 3 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan 2 hız ve 2 ısı ayarlı, soğuk hava fonksiyonu ile Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL. Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 129 TL. Şık tasarıma sahip olan Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL. Şokta Bu Hafta dikkat çeken bir ürün özenle seçilmiş olan %70 e varan indirimlerle Kitap Çeşitleri 2,99 TL'den raflarda yerini alacak.

Kampanya avantajları arasında ise her kampanya döneminde olduğu gibi yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinde geçerli seçili ürün fırsatları içinde Persil 3 Kg Toz Deterjan 23,90 TL yerine 17 TL'den satılacak.

Çocuklarınızın Okul ve Kırtasiye ihtiyaçlarındaaki büyük indirim ise Ekim ayına kadar geçerli olacak.

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