A101'e bu hafta neler geliyor? A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu

10 Kasım 2020 Salı 17:35 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:35

A101 aktüelde bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğundaki ürünler satışa sunuldu. Ekim ayının ilk aktüel kataloğunu yayımlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli mutfak araç gereçlerindeki ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Otomobil için kış lastiği, mikrodalga fırın, Bluetooth Kulaklık, termosifon ve 2 adet televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi haberimizde.

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e; HI-LEVEL Android Smart Led Televizyon, Piranha Klavye Mouse Seti, Michelin 205/55 R16 91H Alpin 6 Kış Lastiği, SEG Silindirik Termosifon, Samsung Mikrodalga Fırın, Kiwi Buharlı Temizleyici, Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre, Çok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rafı, Fantom Carbon Cyclone Süpürge, Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti ve Bluetooth Kulaklık kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı.

A101 aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli ürünleri paylaşıldı. 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alışveriş ürününde indirim fırsatları yer aldı. Avantajlı ürünleri raflarına taşıyan A101 market 12 Kasım'da 55 ekran Smart Led TV 2.999,00 TL'den, akıllı saat 79.95 TL'den, çamaşır makinesi 1.399,00 TL'den, elektrikli süpürge 479,00 TL'den satışa sunacak. Ayrıca kulaklık, klavye, maus gibi pek çok teknolojik ürün de katalogta yer aldı.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta; televizyon, termosifon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, kışlık tekstil ürünleri, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

A101 AKTÜEL KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI

HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL

HI-LEVEL 39" Android Smart Led Televizyon 1.699 TL

Piranha Klavye Mouse Seti 34,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TL

Piranha Spor Bluetooth Kulaklık 44,95 TL

Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL

Michelin 205/55 R16 91H Alpin 6 Kış Lastiği 669 TL

SEG Silindirik Termosifon 749 TL

SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1.399 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 579 TL

Fantom Carbon Cyclone Süpürge 479 TL

Flavel Türk Kahvesi Makinesi 199 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 189 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL

Sonic Face Yüz Temizleme Masaj Aleti 34,95 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL

LAV Fulya Çay Seti 12 Parça 32,50 TL

Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,95 TL

Altın Yaldızlı Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TL

Kapaklı Şişe 1200 cc 10,95 TL

Tatlı Kasesi 240 cc 2,95 TL

Şekerlik 255 cc 4,95 TL

Saklama Kabı 240 cc 2,95 TL

Kahvaltı Tabağı 195 cc 2,75 TL

Kahve Yanı Su Bardağı 2,50 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 10,95 TL

Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 3'lü 18,50 TL

Paşabahçe Borcam Grill 3800 cc 29,95 TL

Borcam Oval Kapaklı Tencere 29,95 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 79,95 TL

Kılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TL

Cam Saklama Kabı 2,50 TL

Kare Derin Saklama Kabı 4'lü 17,50 TL

No Frost Saklama Kabı 6,50 TL

Masa Üstü Baharatlık 6'lı 9,95 TL

Metaltex Metal Renkli Süzgeç 15,95 TL

Verda Emaye Kupa Seti 2'li 32,50 TL

Mantı Açma Kalıbı 7,95 TL

Silikon Mandal 10'lu 5,95 TL

Çok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rafı 17,50 TL

Asılabilir Ferforje Sepet 20x20 cm 24,95 TL

Şeffaf Raf Örtüsü 50x125 cm 7,95 TL

Çerçeve 15x21 cm 5,50 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL

Penti Pantolon Çorabı 3,95 TL

Penti Bayan Külotlu Çorap 7,50 TL

Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti 17,95 TL

Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği 14,95 TL

Aqua Di Polo Bayan Şık Omuz Çantası 29,95 TL

El ve Ayak Bandajları 10,50 TL

Oyuncak Yazar Kasa 27,95 TL

Oyuncak Piknik Güzellik Çantası 12,95 TL

Oyuncak Bez Bebek 40 cm 18,95 TL

Futbolun Yıldızları Kitapları 4,95 TL

Tüm Dersler Yaprak Testler 5,95 TL

Seçme Eserler Kitap Çeşitleri 6,95 TL