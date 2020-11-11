Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:24

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Cuma BİM'e gelen ürünler arasında; Windows 10 işletim sistemine sahip, AMD Ryzen 3 işlemcisi ile ön plana çıkan, 128GB SSD hafızalı ve 2 yıl garantili HP 14″ Laptop 4499 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM'de haftanın aktüel kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Televizyon, Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge, cep telefonu, HP laptop, LED TV, bilgisayar malzemeleri, züccaciye ürünleri, kışlık kadın-erkek-çocuk giyim ürünleri, çok amaçlı dolap ve 18 parça yemek seti ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Cuma satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 32″ Uydu Alıcılı Ready Led TV 999 TL, Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2299 TL, HP Pavilion Gaming 200 Mouse 129 TL, HP Pavilion Gaming 400 Çanta 179 TL, HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık 199 TL, Dijital Yazı Tahtası 29,90 TL, ony Bluetooth Kulaklık 149 TL, HP 14″ Laptop 4499 TL, Kumtel Konvertör Isıtıcı 139 TL, Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL, Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 259 TL ve Fakir Şarjlı El Süpürgesi 229 TL gibi uygun fiyattan satışa sunulacak olan fırsat ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu Cuma; HP 14" Laptop, Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Heifer Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge, Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready, HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık, HP Pavilion Gaming 200 Mouse, Sony Wi-C200 Bluetooth Kulaklık, Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü, Kumtel Konvektör Isıtıcı, Katlanır Yatak, Dijital Yazı Tahtası, ARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı, Kumtel Dinamik Ankastre Set, Fakir Şarjlı El Süpürgesi raflardaki yerini alacak.

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