13 Kasım 2020 Cuma 11:24 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:24

ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta hafta sonu fırsatlarında ev ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta 14-17 Kasım 2020 tarihlerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerde; mutfak aletlerinde ve oyuncaklardaki indirim dikkat çekiyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 14-17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 14-17 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu satılacak olan ev aletleri özellikle kadın müşterilerin yüzünü güldürecek.

Her hafta aktüel ürünleri raflarında müşterilerine sunan marketlerarasında yer alan ŞOK marketleri yeni haftada raflarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğunu yayımladı.

ŞOK market bu hafta sonu kataloğunda; Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı, Akel Mini Quartz Isıtıcı, Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz, Tabak Rafı, Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst, Play-Doh Mutfak Oyun Hamuru Seti, Vanish Gold Leke Çıkarıcı uygun fiyattan satışa sunulacak.



ŞOK'a neler geldi? ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler satışta! Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı 179 TL

Akel Mini Quartz Isıtıcı 49,95 TL

Nilson Lamba Anahtarı / Topraklı Priz 5,99 TL

3'lü Grup Priz 17,95 TL

6'lı Grup Priz 24,95 TL

Tava Rafı 25x27x23 cm 14,95 TL

Tabak Rafı 25x25x19 cm 14,95 TL

Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL

Kadın Şal 24,95 TL

Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 49,90 TL

Çift Cidarlı Çay Bardağı 9,99 TL

Cam Kupa 300 cc 9,99 TL

Büyük Boy Fırın Kabı 8,99 TL

Paşabahçe Galon Şişe 3 Litre 12,95 TL

Paşabahçe Galon Şişe 1,5 Litre 8,95 TL

Paşabahçe Kase 1340 cc 9,99 TL

Sahrap Soysal Yemek Kitabı 8,99 TL

Matchbox Tekli Araba 8,99 TL

Barbie Prenses Bebek 30 cm 29,95 TL

Kukuli Kutu Oyunları 12,95 TL

Play-Doh Mutfak Oyun Hamuru Seti 34,95 TL

GoKidy Prensesin Oyun Evi 44,95 TL

Vanish Gold Leke Çıkarıcı 1,4 Litre 18 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

İçim Tost Peyniri 400 gr 13 TL (16 - 17 Kasım'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü 14 TL (16 - 17 Kasım'da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

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