13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:21

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101 16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101'e televizyon, mop robot süpürge, kurutma makinesi, traş makinesi, ütü, mermer desenli masa-sandalye seti, nevresim takımı, katlanabilir kamp taburesi, bisiklet ve kamp çadırı kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101'DE BU HAFTA...

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.



A101 aktüel ürünlere perşembe günü Xiaomi Vacuum Mop Miia 1C Robot Süpürge 2.699 TL fiyatı ile gelecek! 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL’den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünlere bu hafta oyunseverler için muhteşem ürünler geliyor. A101'e bu hafta gelecek olan Piranha Stereo 1+1 Hoparlör 24,95 TL’den, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL’den sizlerle olacakken Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL olarak ve Piranha Gaming Mouse 29,95 TL olarak satılacak.

15 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

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