13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:04

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel kataloğundaki ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta dondurma, çay ve sucuktaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda gıda ve mutfak ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK 14 Temmuz 2020 haftanın fırsatları kataloğu yayınlandı. ŞOK'da birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken Işıklı harfli pano, antilatör, Kadın ve Erkek terlikleri, Çocuk oyuncakları ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini aldı.



ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Signal 75 ml Whıte Now Detox Aktif Kömür Diş Macunu 19,90 TL. BANAT Orta medium Trı action Whıte Diş Fırçası 5 TL. Actıvıa Shot 80 ml Doğal Probiyotik Ahududu-Hibikus 1,95 TL. Golf Maraşım 500 ml Dondurma Çeşitleri 13,95 TL. Golf Maraşım 650 ml Kesme Sade Dondurma 16,95 TL. Saklama Kabı hediyeli olarak satışa sunulacak olan Sana 4×250 gr Margarin 11,95 TL. Süperfresh 1 Kg Milyöf Hamuru 8,95 TL. Çaykur 500 gr Organik Rize Çayı 12,95 TL. indirimli fiyatları ile Şok Aktüel kampanyalı ürünleri içerisindeki yerlerini almış diyebiliriz.Şok Market 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu hafta sizlerin tercihine sunacağı seçili ürün fırsatları arasında bu hafta PRİL 1350 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı ve PRİL 1405 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı adet 12,90 TL yerine 8 TL. Namet 220 gr Dana Fermente Sucuk 20,90 TL yerine 12 TL'den satışa sunulacak.

BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu